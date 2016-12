#orgánica

Los monos podrían hablar, ¿por qué no lo hacen?

La ciencia acreditó que los delfines, caballos y palomas pueden comunicarse, en su propio idioma, claro. Investigadores de la Universidad de Princeton se preguntaron por qué nuestros primos lejanos, los monos, no pueden comunicarse de la manera en que lo hacen los humanos.

La primera conclusión es que podrían hacerlo, ya que la anatomía de su tracto vocal es teóricamente "capaz de producir los cinco sonidos vocálicos básicos en los que se basan la mayoría de los lenguajes humanos" y que de esta manera tendrían la capacidad de formar oraciones inteligibles.

"Nadie pudo decir hasta ahora que tengan un problema de anatomía vocal. De hecho, su conformación está lista para el habla, pero sin embargo no poseen un cerebro preparado. Ahora necesitamos descubrir por qué el cerebro humano sí puede y el del mono, no", explicó Asif Ghazanfar, co-líder del equipo de estudio.



Ghazanfar y sus colegas utilizaron películas e imágenes de rayos X del tracto vocal de un macho masculino de cola larga llamado Emiliano. Luego, usaron un agente de contraste basado en bario y crearon perfiles visuales de todo el tracto vocal mientras Emiliano producía varios sonidos y llamadas. Además, midieron el tracto mientras se alimentaba y a partir de allí conocieron los límites a los que podía extenderse su tracto vocal.

A partir de 99 configuraciones básicas del tracto que observaron, los investigadores calcularon los sonidos y las frecuencias del mico y los compararon con los realizados por humanos. Finalmente, con toda esta información, pudieron reconstruir cómo sonaría Emiliano si pidiera matrimonio –'Will you marry me?'-.



Los sonidos de Emiliano fueron oídos por un grupo de 10 personas, quienes reconocieron correctamente entre el 90 y el 98 por ciento de ellos, sugiriendo que si los monos pudieran hacer los sonidos, los humanos los reconocerían.