Washington Pesántez cree que se 'banalizó' el debate

El candidato presidencial de Unión Ecuatoriana, Washington Pesántez, no se sintió a gusto en el debate que efectuó la noche del 25 de enero del 2017 la Cámara de Comercio de Guayaquil.

El postulante afirmó a este Diario este jueves 26 de enero del 2017 que en el evento se discutieron “cosas intrascendentes” y se “banalizó” la jornada. Para Pesántez no hubo organización y la presencia de barras de sus rivales Cynthia Viteri y Guillermo Lasso opacó la participación de los presidenciables que no son oriundos de Guayaquil.



“Aquí nos tocó jugar en cancha inclinada, se nos dijo que podíamos ir acompañados por diez personas en un espacio para 1 500 personas y que los demás eran socios de la Cámara y universitarios. Nos encontramos contra barras bravas de los candidatos Lasso-Viteri”, manifestó.



Según el candidato, en el debate él salió “airoso” porque explicó las propuestas de forma concreta. Entre ellos, que tres días al mes los ecuatorianos no pagarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para así activar la producción nacional.



Cuestionó, además, los planteamientos de sus adversarios, entre los que constan la cadena perpetua, la pena de muerte y el millón de empleos. “Nosotros no nos anclamos a ataques de carácter personal, esto se trató de propuestas serias para el país, tampoco entramos en esa especie de baratillos de ofertas que irrespetan a la ciudadanía. Ayer se hablaron cosas intranscendentes que no resisten el menor análisis”.



Pesántez atendió hasta este mediodía entrevistas con varios medios de comunicación guayaquileños. En la tarde tenía previsto viajar a la provincia de Bolívar en donde tiene previsto continuar sus actividades proselitistas.