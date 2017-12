La volqueta accidentada el domingo 17 de diciembre sí cargaba tierra del Metro

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito informó mediante un correo, hoy, martes 19 de diciembre del 2017, que la volqueta involucrada en el accidente la madrugada del domingo pasado (en el que falleció el conductor y destruyó una propiedad y maquinaria por un monto de cerca de USD 300 000) sí transportaba tierra del Metro.

Sin embargo, según Metro de Quito, la volqueta no realizaba un traslado autorizado por el Consorcio. Es decir, no pertenecía a las operaciones regulares y oficiales del Metro de Quito en ese momento.



Explicó además que el vehículo pesado trabajó en el transporte de las tierras hasta el parque Bicentenario y estuvo dentro de las operaciones del Consorcio hasta el jueves 14 de diciembre. Ese día, el vehículo fue cargado con material de desalojo en el sector de Solanda pero luego reportó un desperfecto mecánico, lo que llevó a que salga del servicio del Consorcio desde ese momento.



“El día del accidente la volqueta todavía contenía el material de desalojo del día jueves, pero como lo dijimos en el comunicado anterior, esa volqueta no estaba autorizada para las operaciones del Consorcio”, reza el comunicado.



Sergio Garnica, miembro de la Comisión de Movilidad del Concejo y parte del directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, indicó que inició la fiscalización de este caso y que espera la próxima semana, recibir una respuesta al oficio que ingresó.