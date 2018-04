Las voces del mundo condenan el asesinato de equipo periodístico

LEA TAMBIÉN

Las reacciones al asesinato del equipo periodístico de EL COMERCIO, perpetrado por disidentes de las FARC, fueron una muestra de solidaridad tanto para los familiares y esta casa editorial como para la sociedad ecuatoriana.

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) lamentó el asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra. Expresó que “golpea profundamente” al periodismo ecuatoriano.



Pero no solo se emitieron comunicados. También hubo acciones para sensibilizar a la comunidad. En Cali, Colombia, un grupo de fotógrafos hizo un plantón. Allí se encadenaron para que las personas que pasaban por el lugar se sensibilizaran por lo acontecido con sus colegas ecuatorianos.



Los cuerpos diplomáticos presentes en Ecuador también mostraron su solidaridad con el país. La misión diplomática de EE.UU. en Quito aseguró que se encontraba “profundamente entristecida”.

En Cali hubo un plantón este viernes 13 de abril del 2018, en rechazo al asesinato del equipo periodístico. Foto: EFE

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) se reunió este viernes (13 de abril del 2018) en Buenos Aires, para conocer el tema del asesinato del equipo periodístico ecuatoriano. Allí redactaron un comunicado en el que manifiestan que “el asesinato de los tres trabajadores de EL COMERCIO enluta al periodismo de toda la región, y Adepa exhorta a las autoridades de Ecuador y Colombia a que realicen su mayor esfuerzo”.



Reacciones internacionales por la muerte del equipo periodístico de El Comercio

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gustavo Mohme (izq.), lee un comunicado. Foto: EFE



ONU. Actos de lesa humanidad como los perpetrados contra el equipo periodístico son inaceptables. Representan una grave amenaza para la estabilidad de la región fronteriza entre Colombia y Ecuador e impiden el avance hacia una paz completa. “Hacemos un llamado para la intervención inmediata de las autoridades competentes para que investiguen de manera expedita los acontecimientos”.



Secretaría General de la CAN. El secretario General de la Comunidad Andina, Walker San Miguel, expresó su condena a los hechos que derivaron en el asesinato de tres periodistas. Manifestó su solidaridad con los familiares, el pueblo ecuatoriano y el gobierno de Lenín Moreno.

Asociación Mundial de Periódicos (Wan-Ifra). “Queremos expresar nuestra indignación y profunda consternación por el asesinato y nuestros respetos y simpatía por las familias y a los compañeros de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra”.

El director de la Fundación Nuevo Periodismo, Jaime Abello (c), en un minuto de aplausos por las víctimas. Foto: EFE



Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “Junto a la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) y representantes de la prensa hemisférica reunida en Medellín, repudiamos ante la opinión pública el asesinato cobarde de nuestros tres colegas ecuatorianos secuestrados a manos de delincuentes narcoterroristas. Los criminales arrebataron las vidas al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra de El Comercio de Quito lo cual enluta al periodismo y a la prensa mundial”.



Edison Lanza, CIDH. El relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, señaló que la peor forma de censura enluta al periodismo de Ecuador y del continente.



Gobierno de Brasil. El Gobierno brasileño transmitió su solidaridad a las autoridades, al pueblo ecuatoriano y a los familiares de las víctimas. Además, reconoció y valoró el papel de la prensa como elemento fundamental de la democracia, al mismo tiempo que condenó cualquier forma de amedrentamiento a su libre actuación.



Embajada de EE.UU. “La misión de los Estados Unidos en Ecuador está profundamente entristecida por la muerte de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Como periodistas de EL COMERCIO eran miembros dedicados de la prensa del país. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familiares, amigos y colegas”.



Embajada de Panamá. “Hacemos votos porque familiares, colegas y compañeros de labores sean portadores de la fortaleza espiritual y absoluta convicción de que no deben perder su papel como voz colectiva y acreditada para buscar la verdad”.



República Árabe Sarahuí Democrática. El encargado de negocios, Hafdala Brahim Brahim, expresó condolencias y solidaridad a los trabajadores de este Diario y familiares de las víctimas y repudió cualquier acto de violencia.



Embajada de Irán. Saadar Aghajani, embajador de Irán en Ecuador, dijo que al expresar que las almas de los miembros del equipo periodístico de este Diario descansen en paz, deseó que el Ecuador y los familiares de las víctimas de este acto terrorista

Colegio de Periodistas de Chile. “Junto con condenar y repudiar este asesinato, a través de ustedes hacemos llegar nuestros sentimientos de pesar a sus familiares y amigos. Hechos como estos atentan gravemente a la democracia, la paz, la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad, valores que le periodismo abraza con decisión.



Jon Lee Anderson, The New Yorker. “Mis más sentidas condolencias para nuestros colegas ecuatorianos en este momento tan nefasto. Mi condena total para los desalmados que cometieron este horrible y injustificable atrocidad. #Nosfaltan3”.



El Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep). “El Fopep lamenta profundamente este hecho en el que los trabajadores de prensa son utilizados como moneda de cambio por personas que operan al margen de la ley así como la incapacidad del gobierno –característica repetida en nuestro país- de acabar con las organizaciones ligadas al narcotráfico y el terrorismo”.



Diario El Tiempo, Bogotá. “¡#NosFaltan3 y siempre nos faltarán Javier, Paúl y Efraín! La sala de redacción de El Tiempo está de luto por el secuestro y asesinato de nuestros colegas de El Comercio. Un abrazo fraternal al pueblo ecuatoriano y todo nuestro rechazo por este cruel acto”.



Diario El Colombiano, Medellín. Hay que proteger la verdad y a quienes se atreven a contarla #ElPeriodismoVive. Abrazo de solidaridad a las familias del equipo periodístico asesinado de @elcomerciocom.