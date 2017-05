Cuatro viviendas afectadas por deslizamientos de tierra, en El Oro

Un deslizamiento de magnitud afectó a cuatro viviendas en el cantón Atahualpa, en El Oro este martes 16 de mayo del 2017.

Según los reportes de la Secretaría de Gestión de Riesgos, en la provincia de presentaron incidentes en diferentes cantones a causa de las lluvias. Pero el de mayor magnitud fue en la parroquia San José, en Atahualpa.

Dos de las cuatro viviendas quedaron completamente destruidas.

Se calcula que unos 100 metros cúbicos de tierra se deslizaron de un cerro y afectó a las casas.



La Secretaría de Riesgos informó que 17 personas de diez familias se vieron perjudicados por el deslizamiento.

Se calcula que unos 100 metros cúbicos de tierra se deslizaron de un cerro y afectó a las casas. Foto: Cortesía de Notiflash



Personal del Cuerpo de Bomberos de Atahualpa y Piñas trabajaron en las tareas de evacuación de las familias y rescataron algunos bienes. No se reportaron personas atrapadas, heridas ni fallecidas.



A causa del deslave se interrumpió la vía de tercer orden San José-Milagro-Ayapamba. La ruta alterna es Atahualpa-Puente Busa-El Pache-San José.



En la parroquia Malvas del cantón Zaruma también se reportó la caída de un muro sobre una vivienda. No hubo heridos.

El incidente ocurrió frente a la escuela Manuel de Jesús Calle.



En el cantón Portovelo, en la vía El Salado-La Regadera, un vehículo quedó atascado en el lodo. Eso ocurrió a las 05:00, según el comunicado del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.



En ese mismo cantón, en el sitio Roma una iglesia fue afectada por un deslizamiento de tierra, pero no se registraron heridos.

Todas las emergencias fueron coordinadas por el Centro Zonal ECU 911 de Machala con todos los organismos de socorro.



En Guayaquil



En tanto, en Guayaquil (Guayas) durante la tarde este martes 16 de mayo se registraron inundaciones en Urdesa, en el norte de la ciudad.



La avenida Víctor Emilio Estrada y calles aledañas se llenaron de agua desde las 14:00 luego de un torrencial aguacero.

Eso generó congestión vehicular, cierre de locales comerciales y avería de carros.