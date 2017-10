Los visitantes de la Isla Santay son llevados en lanchas, luego de que se cayó el puente peatonal

La tarde de este jueves, 12 de octubre del 2017, una embarcación derribó parte del puente que conecta a Guayaquil con la Isla Santay, en la calle El Oro y la intersección con el río Guayas.

A través de videos difundidos en redes sociales, se observa cómo un barco pesquero choca con la estructura metálica mientras sale humo de la nave.

Según Eduardo Galarza, uno de los testigos del accidente, el barco mantenía desde aproximadamente 50 metros antes del impacto una trayectoria inestable. "Se chocó de lado con el puente. Antes, intentó virar parar evitar el impacto, pero no alcanzó".



Contó que uno de los tripulantes saltó del barco hasta nadar a la orilla y luego corrió hacia el sur.



Jen Carlos Mora cruzó junto a sus amigos en bicicleta antes del choque. "Si cruzábamos cinco minutos antes, nos caíamos", explicó. Una vez que llegaron al otro lado, les informaron de la novedad.

"No lo podíamos creer, nos asustamos mucho (...). De inmediato nos trasladaron en lanchas a quienes estábamos del lado de la Santay", dijo. En grupos de 15 a 20 personas los visitantes fueron retornados a la orilla guayaquileña.



Al momento en el lugar se encuentra personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil junto a policías. El gobernador del Guayas, José Cevallos, arribó hasta el muelle para constatar la situación. Hasta ahora no se registran personas heridas.



El gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, confirmó que la embarcación estaba navegando sin el permiso correspondiente. "Al querer cruzar el puente basculante, la marea lo ha lanzado a un costado, eso ha producido que se choque con una parte del puente", indicó.



Informó que hay nueve personas en el puente que serán rescatadas a través de la utilización de un helicóptero que sobrevuela el lugar.



José Marcos Vaca, capitán de Puerto de Guayaquil, confirmó que no hubo gente que cayera del puente ni tampoco accidentados en el barco. "El barco está en condición de retenido a órdenes de la Capitanía de Puerto (...). La tripulación está detenida para las investigaciones", dijo.



Explicó que el barco intentó hacer una maniobra forzosa para evitar el impacto, lo que provocó que la máquina se forzara y saliera humo como se aprecia en los videos difunfidos por redes sociales.



La Dirección de Espacios Acuáticos del Guayas informó que tres unidades de la Capitanía de Guayaquil brindan apoyo en el incidente.