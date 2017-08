Virgilio Hernández: El Presidente encomienda responsabilidades al Vicepresidente en base a la confianza

El asesor del presidente Lenín Moreno, Virgilio Hernández, aseguró que al interior del movimiento oficialista Alianza País hay una "profunda crisis".

Para el exlegislador, "esto puede tener repercusiones institucionales", como lo fue la expedición del Decreto Ejecutivo número 100, el jueves 3 de agosto, con el cual el Jefe de Estado le retiró todas las funciones al Vicepresidente de la República.

En una entrevista en Ecuadoradio la mañana de este viernes 4 de agosto del 2017, Hernández dijo que a través de ese documento, Lenín Moreno "lo que hace es retirar todas las responsabilidades que le había asignado y que es un mandato constitucional". La decisión fue provocada por una carta expuesta el día anterior por el Vicepresidente, "que rompió esa línea delgada que es la confianza", dijo.



El pasado miércoles 2 de agosto, Jorge Glas se hizo eco de la tesis que ha lanzado el expresidente Rafael Correa en las últimas semanas, sobre que este Gobierno ha hecho pactos con grupos de oposición.



En el comunicado público, el Vicepresidente también cuestionó los cambios en la dirección y línea editorial de los medios públicos. Y alertó sobre una supuesta manipulación en las cifras económicas del país para justificar un ‘paquetazo’. “Le recuerdo (a Moreno) que él conocía muy bien la situación económica del país, pues fue parte del Gobierno que hoy cuestiona y fue su candidato presidencial. ¿Por qué en campaña no cuestionó las cifras?”, escribió Glas ese día.



Este pronunciamiento generó la división de los asambleístas del bloque oficialista. Por ello Hernández considera que la situación es muy difícil para el movimiento y que no sabe cómo terminará. "Esta podría escalar, el problema de estas crisis políticas es que uno sabe como inicia pero no necesariamente cómo concluyen". Por ello llamó a los legisladores a la unidad, que "cada uno pueda expresar sus puntos de vista, sus opiniones pero sin calificar ni descalificar" a nadie, opinó.



Al ser consultado por el periodista Miguel Rivadeneira, sobre la investigación que inició la Fiscalía General contra Jorge Glas, Hernández afirmó que se debe "mantener el principio de la Constitución, que señala que todo ciudadano tienen derecho a la presunción de inocencia. Hay un informe de Contraloría... Parece que hay indicios que deben ser investigados".



"El Vicepresidente tiene derecho a un debido proceso, en el que pueda mostrar sus razones", resaltó el asesor de Gobierno.



Al final, Hernández reiteró las palabras del presidente Lenín Moreno para "que se investigue (...) Y en base a eso tiene que establecerse sanciones, y de lo contrario, tiene que repararse a muchas personas que se pueda haber involucrado sin tener vinculación alguna".