El aterrador video del momento en el que se empezó a hundir el barco de la tragedia en Missouri

El naufragio de un barco con turistas en un lago del estado de Missouri, en Estados Unidos, dejó 17 muertos. Así lo informó el viernes 20 de julio la policía, luego de que buzos recuperaran los cuerpos de cuatro personas que seguían desaparecidas.

La embarcación llevaba 31 personas a bordo, según detalló durante una rueda de prensa el sheriff del condado de Stone, Doug Rader. Siete personas fueron hospitalizadas a raíz del accidente, ocurrido el jueves 19 de julio en el lago de Table Rock, en momentos en que el Medio Oeste se vio afectado por tormentas violentas.



Algunos pasajeros lograron llegar a la orilla, pero la cuenta de víctimas fatales creció tras las tareas de rescate efectuadas por buzos este viernes, dijeron las autoridades.



En las últimas horas se difundió un video registrado desde otro barco, que muestra los momentos previos al naufragio. Incapaz de sortear las grandes olas, en las imágenes se puede ver cómo la embarcación se iba hundiendo.



"Encontramos a los (cuerpos) que faltaban en la última hora", dijo a AFP Jason Pace, vocero de las patrullas del estado de Missouri, quien agregó que las autoridades estaban "en proceso de notificación a las familias" de las víctimas.

Las autoridades dijeron que no revelarán las edades de los fallecidos hasta que finalice ese proceso, pero informaron que muchos eran niños. El conductor del barco también ha muerto, dijo la policía.



Dos de los heridos se hallan en estado crítico, según la rama local del Cox Medical Center, una estructura hospitalaria asentada en Missouri.



"Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de las víctimas de este hecho trágico", dijo el gobernador de Missouri, Mike Parson, en conferencia de prensa.



Tormenta repentina



El barco anfibio, que puede desplazarse tanto por tierra como por agua, trataba de regresar a tierra firme cuando un viento fuerte le hizo volcar.



Rick Kettels, propietario del Lakeside Resort, un complejo hotelero a orillas del lago, dijo a la AFP que la tormenta "llegó muy rápido", alrededor de las 18:15, hora local.



"He vivido aquí la mayor parte de mi vida y nunca había visto una tormenta así de terrible", declaró, y agregó que el servicio meteorológico no había avisado de su inminencia.



Kettels grabó un vídeo desde la orilla, en el que se pueden ver grandes olas abatiéndose sobre el embarcadero, antes de enterarse del naufragio. "Vistas las olas, no creo que el barco tuviera posibilidad alguna", dijo.



Preguntas por responder



Los buzos localizaron la embarcación 25 metros bajo el agua, posada sobre sus ruedas.



El Consejo Nacional de Seguridad del Transporte envió un equipo a investigar al lugar, y el comisario llamó a los testigos a proveer videos adicionales del accidente.



Las preguntas por responder son si la tripulación del barco estaba al tanto de las advertencias climáticas, y si los pasajeros tenían puestos chalecos salvavidas.



"Entiendo que había chalecos en el barco", dijo Rader.



Steve Lindenberg, meteorólogo de Missouri,dijo a AFP que una serie de tormentas severas azotó el área, con vientos de hasta 119 km/h, que provocaron caídas de árboles y cortes de corriente.



El primer llamado de emergencia llegó 30 minutos después del hecho.