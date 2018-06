Víctima de la inseguridad: Tengo pesadillas luego de que tres hombres me agredieran para robarme el taxi

LEA TAMBIÉN

"Soy taxista desde hace 10 años. La mañana del domingo 25 de mayo pasado, tres hombres me asaltaron en el sector de Bellavista de Calderón, ubicado en el norte de Quito".

"Lo que ocurrió fue una pesadilla. Ellos me pidieron una carrera con dirección a ese lugar y, al parar el vehículo, comenzaron a atacarme con un destornillador afilado. Uno de ellos me tomó por el cuello para robarme. Desesperado, logré escapar y ellos se fueron con mi taxi. Pero, conducían tan rápido que, al dar reversa para escapar, el carro se encunetó y tuvieron que abandonarlo; se llevaron el dinero que tenía y la radio de comunicaciones".



"Luego me auxiliaron mis colegas de la cooperativa para localizar a los agresores. Los encontramos en el mismo sector, al interior de un local que alquila mesas para jugar billar".



"Entre todos los golpeamos hasta que llegó la Policía para atender la emergencia y se los llevaron".



"Las secuelas del asalto son terribles. Hasta ahora tengo pesadillas. Anoche soñé que se robaban mi auto que estaba en mi casa".



"Sigo con nervios, no tengo esa paz y tranquilidad que siempre tuve. Vivo en incertidumbre. También soy hipertenso y tengo diabetes. Desde que me asaltaron vivo con dolores permanentes en mi pierna, no puedo subir gradas con facilidad".



"El trámite en la Agencia Nacional de Tránsito ha sido muy engorroso y aún no me entregan mi vehículo. Solicito de una forma cordial a esa institución para que todo se agilice. Vamos 18 días y no tengo solución".



"Necesito pagar mis deudas. Debo USD 6 000 al banco y no puedo hacerlo porque aún no me entregan mi herramienta de trabajo. En serio necesito mi taxi".



"Las pericias de la Policía han sido rápidas. Las hicieron al segundo día luego de asalto. Solo falta un trámite de la ANT, el de la verificación del motor y el chasis. No tengo solución, necesito que me ayuden porque tengo 56 años y a mi edad no me dan trabajo".