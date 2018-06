Vicepresidente de EE.UU. prevé visitar Ecuador en últimos días de junio 2018

LEA TAMBIÉN

Durante los últimos días de junio del 2018 está previsto que el segundo mandatario estadounidense, Mike Pence, llegue al país y mantenga una reunión de trabajo con el presidente Lenín Moreno. En caso de oficializarse su presencia en Ecuador, serían tres vicepresidentes estadounidenses que han visitado el país desde 1958.

Según el embajador de EE.UU. en Ecuador, Todd Chapman, ambas autoridades pasarán revista a las relaciones políticas y económicas. Además, hablarán de la seguridad fronteriza. Un tema adicional será la posición de las dos naciones sobre las denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos registradas en Venezuela y Nicaragua.



El canciller ecuatoriano, José Valencia, señaló que el país ya tiene una posición al respecto y que ya la conoce Estados Unidos. El planteamiento propuesto por Ecuador es que se convoque a una consulta popular para que el pueblo venezolano refrende los resultados de las últimas elecciones en ese país. “Esa consulta debe darse en una atmósfera genuinamente democrática sin exclusiones de participación de algún tipo”, señaló el diplomático a EL COMERCIO.



Para que se dé esa consulta, añadió, debe existir un ambiente de “libertad de expresión”. Además, debe existir observación internacional incluida la de la Organización de Estados Americanos (OEA).



En última instancia, en caso de que no se dé paso a esta iniciativa, el problema venezolano tiene que ser resuelto por los ciudadanos de ese país, señaló el Canciller. “No hay otra salida. Por supuesto hay el principio de no injerencia y autodeterminación”.



Invitó a reflexionar sobre posibles problemas que se den en otras naciones de la región. “Es impensable que por más bien intencionada que sea una propuesta de afuera nos venga a resolver esa circunstancia”.



Las autoridades ecuatorianas todavía no han dado detalles sobre la agenda que estará en discusión.



El primer vicepresidente que visitó, de manera oficial, Ecuador fue Richard Nixon el 9 de mayo de 1958.



El presidente ecuatoriano de entonces, Camilo Ponce Enríquez, lo recibió. Nixon estuvo presente en un juego de fútbol entre Aucas y Deportivo Quito. También hizo que le cortaran el cabello en la peluquería París, en el centro de Quito, y tocó una marimba en un museo musical. Esas actividades fueron tomadas con agrado por el público que lo seguía.



George Herbert Bush, también vicepresidente estadounidense que luego asumió la Presidencia, estuvo en Ecuador el 10 agosto de 1984.

Él participó de la posesión de León Febres Cordero como mandatario. En sus intervenciones, la autoridad de Estados Unidos resaltó la posición de Febres Cordero sobre el combate al terrorismo y a las drogas. Luego de estar en la Asamblea Nacional, acudió a un hotel cercano para descansar.