Vías dañadas en el país, una alerta para los viajeros 

La vía Alóag - Santo Domingo es la principal conexión terrestre entre Quito y los balnearios de la Costa, para el feriado de tres días del Día del Trabajador.

La otra ruta, Calacalí - La Independencia, estaba cerrada parcialmente al tránsito hasta la tarde de del viernes 28 de abril del 2017, según el Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP). En el kilómetro 33 hubo un deslizamiento y funciona un solo carril.



En la región andina central se recomienda circular con precaución por las vías principales de Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo. Varios tramos tienen bloqueos parciales por deslizamientos; también hay riesgo de derrumbes en las vías Latacunga-La Maná y Chugchilán-Quilotoa.



En la vía Riobamba-Guayaquil se reportaron tres deslizamientos en los sectores de Panza Redonda, Juan de Velasco y Hierba Buena. Hasta el cierre de esta edición, maquinaria del MTOP y de los municipios de Colta y Pallatanga retiraba los escombros.



En Chimborazo la Panamericana Sur, que se conecta con el Austro, sigue cerrada al tránsito desde el martes, por los deslizamientos en Chunchi.



En las playas, el Instituto Oceanográfico de la Armada pide precaución ante la presencia de aguaje y oleajes, ya que el nivel del mar subirá en todas las playas de la Costa. Hasta el martes se esperan olas de 1,5 y 2,5 metros de altura.



Los operadores turísticos piden a los viajeros que no dejen de visitar las playas, donde se han tomado las precauciones y medidas ante los oleajes.



Los hoteles de Esmeraldas registran un alto porcentaje de reservaciones de hospedaje.

Sara Moyano, presidenta de la Cámara de Turismo de Atacames, afirmó que hasta la mañana de ayer varios hoteles del cantón tenían hasta un 90% de sus habitaciones reservadas.



Santa Elena tiene 17 000 plazas hoteleras, aproximadamente, y según la Cámara de Turismo hasta el viernes los hoteles cercanos a los malecones tenían reservas de hasta un 25%. Y en las calles más distantes no sobrepasaban el 10% .



En Salinas, donde el domingo se realizará la Copa Panamericana de Triatlón, se tiene previsto recibir a unos 1 500 visitantes, solo por este evento.



En General Villamil Playas (Guayas), los organismos de control también coordinan los operativos de seguridad para el visitante. Lo dijo Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo del cantón.



“Estamos totalmente preparados para recibirlos. No hay muchas reservas, pero los estamos esperando. La expectativa no es tan alta, porque recién hubo el inicio de clases y hay que entender que los turistas han tenido sus gastos”.



En Manabí, hasta el mediodía de ayer solo se había reservado el 15% de las 15 600 plazas hoteleras. Sin embargo, se espera que durante el fin de semana suba hasta un 50%.



“En estos feriados siempre nos salvaba el turismo local o de ciudades cercanas, pero como es inicio de clases (en la región Costa) dudamos que vengan. Más bien creemos que vendrán turistas de Quito, que ya han reservado”, señaló Roxana Bravo, propietaria de un hotel de Manta.



En ese cantón, las autoridades no programaron eventos por el feriado, pero en las playas se realizan deportes playeros. “El sector turístico está preparado. Se han hecho inspecciones en hoteles y restaurantes para garantizar la seguridad y comodidad del turista”, señaló Brenda Terán, directora Municipal de Turismo.

Pedernales tiene previsto recibir turistas de Quito, Quevedo y Santo Domingo. Según el Municipio, hasta ayer se había reservado el 30% de las plazas hoteleras, que es de 4 400.



En Santo Domingo de los Tsáchilas, en cambio, las hosterías y balnearios tienen el 60% de reservaciones. En esta provincia, hay 114 sitios que ofrecen hospedaje.



Según Lizardo Suárez, presidente de la Cámara Provincial de Turismo, en las hosterías y hoteles se ofertaron paquetes para celebrar al trabajador. Estos incluyen hospedaje y alimentación por costos de entre USD 30 y 90. “Por lo general, en este feriado las empresas celebran a los trabajadores y los turistas de la Sierra prefieren Santo Domingo, porque está cerca y el clima es tropical, se pueden hacer actividades en la piscina o en el río”.



Establecimientos de Imba­bura, como las termas de ­

Santa Agua de Chachimbiro, también tenía reservaciones. De las 120 plazas se apartaron 69, según Pablo Pareja, su gerente. Esta provincia tiene 8 000 plazas de hospedaje y se espera una ocupación del 70%, según Andrés Orozco, presidente de la Asociación de Hoteleros.



En Baños de Agua Santa, un informe de la Cámara de Turismo detalló que hasta el mediodía de ayer solo 20% de las

8 000 camas fue reservado. Martin Dillon, presidente de la organización, espera que la gente se anime a viajar.