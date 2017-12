Impiden viaje de 130 niños venezolanos a Perú en vuelo rentado

Un centenar de niños venezolanos que tenían previsto viajar a Perú para ver a sus padres, que residen en ese país, en el marco de una campaña humanitaria, fueron impedidos de salir de Caracas el viernes 15 de diciembre del 2017, denunció una ONG en Lima.

La campaña había sido organizada y publicitada en redes sociales por la ONG Unión Venezolana en Perú, que agrupa a buena parte de personas que abandonaron Venezuela a causa de la crisis política y económica que atraviesa el gobierno de Nicolás Maduro.



En la campaña 'Una Luz de Esperanza', se había rentado un avión que estaba previsto que saliera del aeropuerto caraqueño de Maiquetía con destino a Lima, y en el que iban a viajar niños para ver a sus padres que emigraron a Perú.



Entre los viajeros, había niños con edades comprendidas entre 1 mes de nacidos hasta quince años, dijo a la prensa el presidente de la ONG, Oscar Pérez, exdiputado venezolano residente en Perú.

“Se buscaba que niños con síndrome de down, autistas, niños con cáncer, niños en situación de desnutrición, tengan la oportunidad con este programa, que no tiene ribetes políticos, de reunirse con sus padres en Perú. Qué daño le hacemos al gobierno de Maduro tratando de unir familias”, explicó en un video vía redes sociales.



Según explicó Pérez, Venezuela impidió el viaje porque, del total de viajantes, cuatro niños no estaban con los papeles en regla, y la ONG denunció que todos los pasaportes de los niños viajeros fueron anulados. Otro vuelo que estaba programado para el 28 de diciembre también fue cancelado.

En el vuelo del pasado viernes iban a viajar, además, varios adultos coordinadores del programa humanitario, entre ellos la esposa y las hijas de Pérez, que denunció vía Twitter que habían sido retenidas en Caracas.



En su página de Facebook, la ONG colocó imágenes de padres en el aeropuerto de Lima que aguardaban angustiosos la llegada de los niños.



“Mi esposa está allá con mi hijo de un año y once meses” , dijo entre sollozos en Lima un hombre que se identificó como Alfonso, en un video difundido por la ONG. “Tengo seis meses sin verlos. Yo tenía la ilusión de verlos. Es imposible describir el sentimiento. Estoy solo aquí en este país, mandando dinero para que mi familia sobreviva”, explicó.

A bordo del avión también iba a viajar un presentador de TV de Perú, que fue momentáneamente retenido y enviado de vuelta a Lima, informaron sus productores en redes sociales.



Según escribió en Twitter el excanciller peruano Luis Gonzales Posada, la cancillería peruana “debería suspender relaciones con el gobierno venezolano si no revocan la infame decisión de Maduro de anular los pasaportes a más de 100 niños venezolanos que viajaban a Perú”.



El gobierno peruano ha retirado hace varios meses a su embajador en Caracas y lidera un grupo de 12 naciones latinoamericanas que han condenado el “quiebre democrático” en Venezuela.