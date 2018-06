El viaje estudiantil de un plantel de Latacunga a Canoa no contaba con permiso de las autoridades 

LEA TAMBIÉN

El viaje que realizaron los alumnos de una unidad educativa de Latacunga no contaba con los permisos de las autoridades educativas de Cotopaxi. El destino fue la playa de Canoa, en el cantón San Vicente, provincia de Manabí.

Los funcionarios del Distrito de Educación de Cotopaxi confirmaron que los 26 chicos y dos docentes se fueron de “paseo” y no en una “gira de observación”. Además, que los padres de familia habrían firmado un documento aprobando el viaje de sus hijos.



Las aclaraciones de las autoridades de Educación se dan luego de la desaparición del alumno Jesús Joel Jácome, quien luego de ingresar al mar no salió. Esto ocurrió la mañana del domingo, 10 de junio. El estudiante, de 17 años, y otros 25 compañeros disfrutaban de la playa cuando tres chicos decidieron ir a nadar.



Según versiones de los estudiantes y docentes, dos jóvenes lograron salir y uno de ellos no pudo regresar a la orilla debido al fuerte oleaje y a las corrientes marítimas.



Luis Fernando Santana, director Distrital de Educación de Latacunga, informó que un surfista de la zona ingresó al mar en su tabla, pero no logró sacarlo. “Nos indicaron que el joven trató de sujetarlo para subirle a la tabla, pero se le resbaló en el intento”, indicó Santana.

La búsqueda del alumno continuó este lunes, 11 de junio, con ayuda de lanchas de la Fuerza Naval, Bomberos, voluntarios, autoridades de educación y padres de familia.



Mientras psicólogos de la Dirección de Educación asisten a los compañeros que regresaron de Canoa. Los chicos están afligidos y lloran la pérdida del joven que es oriundo de la parroquia rural de Poaló, ubicada en el occidente de Latacunga.



El funcionario informó que aún no se puede establecer responsables ni sancionar a los funcionarios que fueron parte o aprobaron la travesía.



“Vamos a investigar qué proceso se siguió para la autorización del viaje. Las normativas legales prohíben los paseos de fin de año y solo están autorizadas las giras de observación que cumplan una planificación. Los padres nos confirmaron la firma del documento”, aseguró Santana.