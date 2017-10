Verónica Artola: 'Se esperaban USD 1 000 millones de ingresos por petróleo a las reservas y no llegaron'

Entrevista a Verónica Artola, gerenta del Banco Central del Ecuador.

¿En qué consisten estas las operaciones con el oro que hizo el Central de las reservas internacionales y por qué se dieron?

​

La primera operación es un crédito de liquidez de USD 200 millones, a 30 días, y a una tasa de 1,44%. Nosotros, al ser una entidad responsable vimos que las reservas estaban disminuyendo, adquirimos esta facilidad de liquidez para precautelar cualquier emergencia que se hubiera podido dar.

Como entraron recursos frescos al país, por la emisión de USD 2 500 millones en bonos, estamos liquidando esta operación en esta semana (la semana pasada).

Esto tiene como garantía 200 000 onzas de oro, que es el 20% de las reservas.



¿Por qué se dio esta caída en las reservas que los obligó a buscar este crédito?

​

Primero por un aumento en las importaciones y por el aumento de los créditos que otorgan los bancos privados, que hizo que los depósitos en el Banco Central disminuyan.



¿En qué periodo se dio esta caída que los preocupaba?

​

En los últimos dos meses, a finales de la semana anterior (segunda semana de octubre) las reservas estaban en alrededor de los USD 2 000 millones.



En la presentación de las cifras trimestrales de la economía nacional, el Central informó que la balanza comercial era positiva y que los depósitos de la banca habían aumentado ¿Cómo se explica la incidencia de estos factores en las reservas?

​

Los depósitos que tienen los bancos privados en el Central disminuyen porque la banca privada pide recursos para canalizarlos como crédito a las personas. Con el aumento de las importaciones el dinero sale también y las reservas disminuyen. Las importaciones crecieron un 13%, lo vimos en los datos del trimestre pasado.



¿Cuál de los dos factores pesa más en la caída de las reservas?

​

Las importaciones pesan más. Por eso, responsablemente, adquirimos el crédito para cualquier contingencia.



¿Y el Banco Central no pudo precautelar que esta caída de las reservas o falta de liquidez no sucediera?

​

El Banco Central no es dueño de las reservas internacionales, sino que administra las reservas internacionales, que caen cuando hay requerimiento de terceros. No puedo decir por ejemplo al importador, que no voy a sacar el dinero que necesita para pagar su importación, porque me afecta las reservas. Cualquier demanda de dinero que ellos hagan o saquen a través de giros por medio de los bancos, va a afectar a las reservas. Si poníamos un control de capital ser hubieran quejado más.



El Ministro de Finanzas explicó que las reservas también se habían visto afectadas por el anuncio de renegociación de los contratos petroleros con China, por lo que el dinero que estaba previsto que ingrese por esos conceptos, no ingresó, ¿es así?

​

Había algunos temas con el sector petrolero, inversiones, etc, que tenían que ingresar a las reservas, eran alrededor de USD 1 000 millones. Esos recursos no ingresaron. Podría ser por ese anuncio, pero desconozco si es específicamente por las renegociaciones.



¿Y con respecto a la segunda operación con Goldman Sachs cómo se efectuó?

​

Si no realizamos este tipo de inversiones con el oro, sería un activo improductivo. Esta operación lo que hace es invertir 300 000 onzas de oro con Goldman Sachs en un plazo de tres años, que es el 36% del portafolio de oro de las reservas, y recibiremos un rendimiento de USD 11 millones.



¿Es lo mismo que hicieron en el 2014 con el oro y Goldman Sachs?

​

No es lo mismo, en ese año estábamos en otras circunstancias políticas, se invirtió 55% de las reservas de oro que teníamos, recibimos un menor rendimiento por el oro. Actualmente es el 0,90% de rendimiento y en el 2014 recibimos el 0,85%. En la operación anterior, por 550 mil onzas de oro recibimos USD 14 millones de rendimiento y ahora serán USD 11 millones por menos oro. Es una negociación mucho más favorables y es una operación normal que hacen los bancos centrales para buscar rentabilidad.



Tal como sucedió en el 2014, hay sectores que se muestran preocupados de que el Central tome el oro para hacer estas operaciones. Analistas explican que el nivel de las reservas debe cuidarse para que el Central pueda responder ante la demanda de dinero de los clientes

​

Si los bancos empiezan a demandar dinero y las reservas son muy bajas, ellos dicen que no vamos a poder devolverles sus depósitos, pero actualmente, con estos recursos adicionales las reservas están por encima de los USD 4 500 millones y los depósitos de los bancos están por los USD 3 000, con eso estamos cubriendo.



¿Antes de estas operaciones de liquidez no hubieran podido cubrirlas?

​

No, no hubiéramos podido, por eso estábamos con la urgencia, para que por cualquier obligación que se hubiera requerido en el exterior, el Central estaba listo para responder.

En cuánto al crédito de USD 500 millones que dio Goldman Sachs, ¿este es para cubrir necesidades del Ministerio de Finanzas puntualmente?

​

Banco Central realizó la inversión de oro, ellos (Finanzas) lo podían utilizar secundariamente como un crédito, pero nuestra parte solo es la inversión. Lo que haga el Ministerio de Finanzas en el tema de negociación para créditos es competencia de ellos.