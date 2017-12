Ventas en comercios crecieron este mes en relación al año pasado

Las ventas de este mes en el sector comercial han superado a las del mes de diciembre del año pasado, según comerciantes consultados en un recorrido realizado este viernes 22 de diciembre en centros comerciales de Quito.

Para vendedores del Centro Comercial Iñaquito (CCI), ubicado al norte de la ciudad, los incrementos se calculan entre un 10 y un 40%.



César Guijarro, jefe de almacén en el local Kao Sport, del mencionado centro comercial, calcula que la facturación del mes ya está superando en un 10% a la del diciembre pasado.



“Nos han ayudado las promociones. Tenemos descuentos desde el 30 hasta el 75% en mercancía seleccionada. El resto tiene un 15%”, añadió Guijarro. Los productos más vendidos del local son zapatos y ropa.



En el local de Pinto, del Centro Comercial Iñaquito, también se incrementaron las ventas para este diciembre, entre un 30 y un 40% más que el último mes del 2016. “La gente busca descuentos, algo que le llame la atención. Quiere ganar un beneficio”, señaló Ana Galarraga, administradora del establecimiento.



Para Galarraga la “Noche Diners”, que se celebró el pasado 15 de diciembre en el centro comercial, fue un éxito. Ese día el establecimiento tuvo descuentos del 25% para clientes de Diners, más el 5% por ser cliente Pinto. Adicionalmente, ese día el local tuvo la “hora loca”, que consistió en 60 minutos con el 40% de descuento en todos los productos y con cualquier modalidad de pago.



Hasta este viernes en horas del mediodía, el local había vendido cerca de USD 45 000, un 70% más que en otros meses del año. “En diciembre se decide si te fue bien en el año”, recalca la administradora. Agregó que lo que más buscan los clientes es ropa interior y camisetas.



En Ten Colours, un local de ropa, zapatos y accesorios para mujer localizado en el CCI, la facturación supera hasta en 40% a las ventas del diciembre pasado, explicó Nataly Martínez, encargada.

El incremento es producto, según Martínez, de tres factores: ingreso de más turistas al país, promociones y buenos precios. Los precios de las blusas para damas están entre USD 24 y 30, mientras que los zapatos entre USD 30 y 45.



Sin embargo, no todos los comercios han tenido un buen desempeño este mes. En el local Artesa, de venta de productos elaborados en cerámica y pintados a mano, localizado en un centro comercial del norte de Quito, las ventas han bajado incluso un 30% en relación al año anterior, indicó Mónica Santamaría, vendedora.



“El país todavía no está estable. No sabemos a qué nos vamos a atener”, comentó Santamaría sobre uno de los motivos por el que las ventas han bajado. Añadió que el año, en general, "ha estado flojo". Hasta el viernes el local ha alcanzado a vender USD 11 000, pero solo el costo del arriendo del local al mes es de USD 6 000.



En el sur de la ciudad, los locales comerciales también han registrado buenas ventas. En el centro comercial El Recreo, algunas tiendas de ropa señalaron que el volumen de ventas creció en comparación al año pasado. El incremento en visitas y ventas se registran desde el fin de semana pasado, que fueron los días de descuentos del centro comercial.



Algunas locales de ropa del centro comercial tienen ofertas y descuentos durante todo el mes de diciembre y ofrecen facilidades de pago.



Los locales que ofrecen regalos también evidencian un crecimiento. Diciembre es el mes en el que más productos venden, sobre todo pequeños regalos, aseguraron.



A diferencia de estos negocios, las tiendas de electrodomésticos no registran aumento en sus ventas en este mes. Pero, durante los días del Black Friday o Black Weekend, a finales de noviembre, sí hubo mayor movimiento comercial en estos establecimientos. Ahora, pese a los descuentos, estas tiendas de línea blanca esperan una venta regular para cerrar el año.