9 de cada 10 venezolanos piensan que las cosas 'van mal', según encuesta

Nueve de cada diez venezolanos consideran que las cosas en su país “van mal” y la mayoría piensa que empeorarán, según una encuesta difundida este jueves 23 de febrero del 2017.

La marcha de Venezuela es percibida negativamente por 90% de los consultados por la firma Datos, y el 77% cree que su situación será peor en los próximos seis meses.



El sondeo, contratado por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham), estableció además que 95% percibe que su situación económica es peor hoy que hace un año.



El desabastecimiento de bienes básicos y el alto costo de la vida son los problemas que más preocupan a los entrevistados.



En los últimos años, esas inquietudes desplazaron a la inseguridad personal como el principal problema, especialmente desde 2014, cuando el desplome de los precios del petróleo profundizó la crisis económica.



Para 93% de los encuestados, sus ingresos alcanzan para adquirir la mitad o menos de la mitad de los productos que necesita para vivir. Un 48% dijo que puede acceder a “muy pocas cosas”.



En tanto, 94% señaló la compra de comida entre sus tres principales gastos.



El pesimismo también se refleja en la cantidad de personas dispuestas a emigrar, en especial jóvenes: 77% de los consultados entre 18 y 21 años aseguró que se iría de Venezuela si tuviese la oportunidad. También lo haría 67% de las personas de 22 a 35 años.



Al menos 1,2 millones de venezolanos han emigrado en los últimos 15 años, según el sociólogo Tomás Páez, que investiga el fenómeno.



Durante un foro sobre perspectivas económicas organizado por Venamcham, en el que fue presentado el estudio, el director de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, previó una caída del consumo en 2017.



“En 2017 el problema (para los empresarios) no es tener productos, sino venderlos, porque el consumidor no tiene poder adquisitivo”, señaló en su ponencia.



Los venezolanos sufren la inflación más alta del mundo, proyectada por el FMI en 1 660% para 2017, y una aguda escasez de alimentos básicos y medicinas.



La encuesta de Datos consultó a 2 100 personas entre el 11 y el 30 de enero de este año en 44 ciudades con una población mayor a 50 000 habitantes. Tiene un margen de error 2,15% y un nivel de confianza de 95%.