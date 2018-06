Vendedores informales e indigentes 'intimidan' a los usuarios del transporte en el Playón de La Marín

LEA TAMBIÉN

Los usuarios de los buses que viajan al valle de Los Chillos por las noches viven diariamente una realidad que los incomoda: vendedores ambulantes y desconocidos que se suben a las unidades de transporte para pedir dinero. Se sienten intimidados, con miedo. Piden a las autoridades que se incrementen los controles.

La noche de este martes 5 de junio del 2018, los pasajeros contaron sus historias mientras esperaban a los vehículos que los trasladan a sus destinos.

Para Manuel Toapanta, chofer de la cooperativa Los Chillos, la presencia de personas que venden dulces en los buses es recurrente. “Son groseros si no les compran, se bajan del vehículo insultándoles”.



Cuenta que hay como 10 personas que intimidan y otros que comercializan sus productos de forma normal, sin asustar. “La gente nos habla a nosotros (por dejarlos subir), pero nos da miedo. Y si nos apuñalen por la espalda…”.



El mismo temor siente Daisy Gualotuña, de 19 años, quien estudia en la Universidad Central. Le molesta que, en ciertos casos, les obliguen a comprar confites con el mismo discurso de que acabaron de salir de la cárcel y necesitan dinero. “Lo mejor sería que les otorguen un lugar fijo para vender”.



Melina Simba es otra alumna universitaria. Cuenta que hay indigentes que provocan miedo. Algunos salen de la quebrada ubicada junto al playón de La Marín. “Esperan que una persona esté sola, la asustan y se aprovechan para robar”.



El pasajero Patricio Armas cree la presencia de los vendedores es un problema social. “A mí, felizmente, no me ha pasado nada, pero se aprovechan de las personas que están un poco aisladas dentro del bus para robarles”.



Fabiola Yungán es la representante de la Asociación de Vendedores Ambulantes en Transporte en La Marín ‘Eugenio Espejo’. Dice que no todos los comerciantes informales obligan a la gente a que les compren.

A su juicio, el problema radica en que desconocidos llegan a las 18:00 y causan problemas. Asegura que los integrantes de su organización no son problemáticos y la gente ya los identifica.



Pidió a la Alcaldía que se incrementen los controles en el Playón de La Marín.