Veeduría por la Democracia evalúa primeros meses de trabajo de Consejo de Participación transitorio 

Los miembros de la Veeduría por la Democracia hicieron una evaluación de los tres primeros meses de gestión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs) transitorio. Este lunes, 25 de junio del 2018, el coordinador de la Veeduría, César Ulloa, señaló que si bien el trabajo del Cpccs hasta el momento goza del respaldo popular, cree necesario cuidar detalles para que no existan vacíos en sus resoluciones y designaciones.

Los veedores ven con preocupación la designación de los 23 fiscales provinciales que hicieron los vocales encargados del Consejo de la Judicatura. Ulloa recordó que los vocales encargados de la Judicatura fueron designados por el Cpccs el 19 de junio y el 22 junio, es decir, tres días después, nombran a los fiscales temporales.



A criterio de Salim Zaidan, miembro de la Veeduría, hubo un error al expedir esa resolución, sin transparentar los criterios de evaluación. El Fiscal designado en Napo es Guillermo Renán Moreno Garcés, hermano del presidente Lenín Moreno. “Los miembros del Consejo le deben una explicación al país, para que nos digan si el hermano del señor presidente tiene una carrera como Fiscal o no”.



Zaidan insistió en que la figura de encargo no consta en el anexo 3 de la Consulta Popular y Referendo, que se desarrolló el pasado 4 de febrero. Por eso, considera que la designación de Paúl Pérez Reina, como Fiscal General Encargado, debió hacerse como una subrogación.



Ulloa agregó que en el caso de la Defensoría del Pueblo le correspondía asumir el cargo al Defensor Adjunto, Patricio Benalcázar. Y pidió que se establezcan criterios claros para “encargar” los puestos a las autoridades. El pleno del Cpccs encargó a Gina Benavides la Defensoría del Pueblo, el pasado 4 de mayo.

Adelanto que para la evaluación de la Corte Constitucional, no cabe la designación de jueces encargados. Lo que solicitan, es que se convoque a un concurso para seleccionar a los nuevos magistrados. Esto supondría que la Corte Constitucional quede en acefalía, agregó el coordinador.



Para la evaluación del Consejo Nacional Electoral (CNE), tomando en cuenta que se trata de un año de elecciones seccionales, la Veeduría por la Democracia pide que no se encargue las consejerías solo a “personas notables”, sino que se estudien los perfiles y su conocimiento del sistema electoral. Adelantaron que estarán vigilantes del proceso. “Los encargos no pueden ser una sucesión de decisiones precipitadas por reinstitucionalizar, pedimos que este proceso de transición tenga bases sólidas para no caer en los mismos errores del pasado”, manifestó Ulloa.