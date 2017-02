La veda para los sondeos comienza hoy

El calendario que habían previsto las principales encuestadoras privadas para la difusión de datos se alteró por un tuit del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo.

En el mensaje alertó que solo hasta ayer, 8 de febrero, se podía publicar las encuestas sobre intención de voto para las elecciones presidenciales del 19 de febrero. Desde hoy rige una veda electoral.



La firma Market, por ejemplo, planeaba hacer pública sus cifras hoy en Guayaquil, pero debió adelantar la rueda de prensa para la tarde de ayer. En la mañana las difundió en sus oficinas de Quito.



Blasco Peñaherrera, representante de esa firma, dijo que el Código de la Democracia establece que se pueden difundir encuestas 10 días antes de las elecciones. “Hay una clara mala interpretación, que espero sea de buena fe, aunque ya no sé qué pensar del CNE”, comentó Peñaherrera. “Es una lástima porque con esto se impide que las empresas serias, que hemos cumplido, podamos difundir nuestros últimos datos”.



Polibio Córdoba, principal de Cedatos, dijo que su empresa fue la primera en averiguar hasta cuándo se podía difundir la información. “Se hizo la contabilización de días y estábamos totalmente seguros de que el último día de difusión de información era este 9 de febrero. Nosotros tenemos compromisos con algunos diarios que han tenido sus páginas listas para entregar la información a la población. Los datos los recibimos hace pocas horas”, dijo. De hecho, su más reciente encuesta fue realizada entre el viernes y ayer.



Otras cuatro empresas también difundieron apenas ayer los resultados de sus últimos estudios. Estas fueron registradas solamente en la edición digital de este Diario.



Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión, publicó este tuit en las primeras horas de ayer: “Por hoy y mañana, los datos de encuestas de intención de voto son como apetecidas patas gordas de cangrejo. El viernes entrarán en veda”. Estaba convencida de que podría difundir sus resultados hasta hoy, pero tras el tuit de Pozo hizo una consulta al CNE, en donde le confirmaron que el cierre era ayer. Ella prefirió no polemizar al respecto y decidió acatar la decisión del CNE.



Si bien el titular del organismo electoral recordó ayer la prohibición de difundir encuestas a partir de hoy, el Código de la Democracia prohíbe difundir pronósticos electorales “10 días antes del día de las votaciones”. Ellos hacen la cuenta regresiva desde las 00:00 del domingo 19.



Para las elecciones seccionales de 2014, el ente rector dirigido por Domingo Paredes dispuso que la prohibición entrara en vigencia el 12 de febrero, cuando los comicios eran el 23. Es decir, hubo 11 días de diferencia, como ocurre hoy.



Pero en las elecciones generales de 2013, bajo el mando del mismo Paredes, lo últimos pronósticos electorales se difundieron el 7 de febrero, cuando las votaciones eran el 17. La fecha del inicio de la prohibición fue notificada, en ese entonces, por el Secretario General a los medios de comunicación, mediante el oficio circular, número 54.



Estas variaciones se dan pese a que el artículo 302 del Código no ha sido modificado desde que entró en vigencia el 10 de abril del 2009.



En las elecciones posteriores a la Constituyente, en abril del 2009, durante el período de transición, el CNE liderado por Omar Simon decidió que la prohibición sobre encuestas fuera de 20 días antes de los comicios.



Santiago Pérez, de Opinión Pública Ecuador, también se sorprendió con el cambio de fecha cuando vio el tuit de Pozo. “Nos dicen que es un conteo regresivo desde el sábado 18. (...) Nosotros hicimos la consulta en el CNE y nos dijeron que eran 10 días antes contando desde mañana. Se confundieron... qué sé yo”, comentó.



También Carlos Coronel, representante del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, difundió sus cifras ayer y sobre la veda electoral comentó que se trata de una determinación reglamentaria que respetan.



Los medios de comunicación que incumplan se exponen a una multa de entre USD 5 000 y 20 000.



En contexto



La veda electoral comenzó con la prohibición de publicar resultados de encuestas. Desde las 00:00 del 17 de febrero, en cambio, no se podrá difundir publicidad de instituciones públicas ni se podrán realizar actividades proselitistas. También habrá ley seca.