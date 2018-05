Vecinos de Quito organizan marcha para pedir más seguridad

LEA TAMBIÉN

Los dirigentes de la Federación de Barrios de Quito se reunieron la noche de este lunes 14 de mayo del 2018 en su sede ubicada en la calle Vargas, centro de la urbe. La razón: organizarse para la marcha en la que se pedirá al Ministerio del Interior y el Municipio que refuercen la seguridad.

"Marcha por la seguridad y la vida. Vamos a exigir al Ministro del Interior que garantice la seguridad de las quiteñas y quiteños", decía en la convocatoria que circuló esta noche entre los dirigentes. La manifestación será este jueves, a las 16:00. Comenzará en la plaza Simón Bolívar y desde allí se movilizará hasta el Ministerio del Interior y la Alcaldía, en el centro.



Digna Barcía es la presidenta de la Federación. Dijo que los moradores y dirigentes de aproximadamente 100 barrios de la capital participarán en la caminata. A ella le preocupa lo que ha pasado durante últimos meses en la frontera norte. A esto se suma -indicó- la inseguridad en las zonas urbanas.



Ella también es dirigente del barrio de San Juan, centro de Quito. "Tenemos más robos y asaltos (...) nuestros barrios están descuidados. Nos sentimos desprotegidos".



Cuenta que hay unidades de policía comunitaria (UPC) que se encuentran cerradas. Cuestionó que las divisiones de circuitos y subcircuitos perjudican. "Nos encontramos en un dilema por esta división territorial".

También considera que falta personal policial. A su juicio, los problemas de inseguridad no son de competencia única del Gobierno, sino también del Municipio porque hay parques y otros sitios públicos que requieren mayor iluminación.



Pedro Allán es dirigente del cabildo barrial de La Ferroviaria Alta. Asegura que la mayor afectación se produce por los asaltos a personas en la vía pública, robos de viviendas y microtráfico de estupefacientes.



"En nuestro caso tenemos tres UPC, las cuales incluso fueron construidas por los vecinos. A estas alturas, dos ya fueron cerradas", apuntó Allán. Considera qué hay muy pocos policías y un solo patrullero para 25 000 habitantes del sector. Eso afecta a la seguridad, apuntó el dirigente.



Finalmente, Edgar Naranjo, presidente del Comité Pro Mejoras del barrio Oriente Quiteño, expresó que a la UPC de su sector le faltan más uniformados. No abastecen ante la cantidad de vecinos de allí.



Los robos a casas y asaltos a mano armada -explicó Naranjo- son los problemas más recurrentes. Además, los vecinos se organizaron para hacer rondas nocturnas.



"Formamos las brigadas todas las noches, desde las 19:00 hasta la 01:00. Eran de hasta 10 personas, pero los vecinos se cansaron, más con los aguaceros. Así se eliminó la delincuencia, pero ahora ya volvió", precisó. Actualmente, ya no se hacen brigadas.