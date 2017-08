USD 477 al mes gasta el hogar en servicios

Los hogares ecuatorianos gastan en promedio al mes USD 476,82 en 13 servicios, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Estos egresos se relacionan con servicios básicos, Internet, televisión por suscripción y otros. Los pagos de agua, luz y gas son los gastos más comunes entre los ecuatorianos, pues más del 70% de los hogares los utiliza. Sin embargo, hay diferencias notables en el gasto en servicios cuando se comparan los hogares de acuerdo con la condición socioeconómica.



Los hogares de más bajos ingresos (quintil 1) gastan en promedio USD 86,4 al mes en estos consumos. Además, no utilizan servicio doméstico, seguro médico privado ni transporte aéreo. De los 10 servicios que consumen, el principal corresponde al transporte público, seguido de televisión por suscripción y movilización en taxi.



Por otro lado, aquellos hogares de mayores ingresos (quintil 5) destinan USD 608,47 para el pago de 13 servicios; esto es, siete veces más que los hogares en situación de pobreza. El avión es el rubro que más pesa en ese segmento, aunque solo dos de cada 100 hogares lo utilizan cada mes.



El rubro de más gasto para la población de ingresos medios (quintil 3), en cambio, es el servicio doméstico. Destina a esta categoría USD 46,28 cada mes. Los datos del INEC también muestran que los ingresos totales que perciben los hogares de más bajos recursos asciende a USD 369 en promedio al mes.



En tanto, registran gasto promedios al mes de USD 394 (incluidos los servicios).





Servicios básicos, el gasto más común



Los pagos de agua, luz y gas son los más usuales entre los ecuatorianos, pues 70 de cada 100 hogares los reportan entre sus gastos. Pero, no son los que más pesan en el presupuesto, ya que representan el 8% del gasto total en servicios del hogar.



Los hogares destinan en promedio USD 15 por mes al pago de la factura de energía eléctrica. El monto que utilizan las familias por este rubro se incrementó en un 14% entre el 2011 y el 2016, según un estudio de la consultora Euromonitor.



Según el INEC, los hogares destinan en promedio USD 9,56 cada mes al pago de agua y USD 2,92 al de gas. Por otro lado, 35 de cada 100 hogares pagan servicio de telefonía fija. El gasto promedio es de USD 14.







USD 20,18 para telefonía móvil



Dentro del grupo de servicios de telecomunicaciones, la telefonía celular es el de mayor consumo por parte de los hogares ecuatorianos, pues 68 de cada 100 hogares gasta en el uso del móvil.



Destinan, en promedio, USD 21,63 al mes a este rubro. Luego del transporte público, la TV por suscripción es el gasto más alto para los hogares de menores ingresos. En promedio, esos hogares destinan USD 12 cada mes a la factura de televisión pagada aunque la cifra está por debajo del promedio nacional que es USD 20,76.



El Internet es otro consumo entre los hogares, independientemente de su nivel socio económico. En promedio, se destina USD 15,74 mensuales del presupuesto familiar al servicio.







El 59% de hogares cubre pasajes



El 59% de las familias del Ecuador gasta en transporte público. Este servicio es el gasto número uno de los hogares de menores ingresos. Para las familias de recursos medios (quintil 3) ocupa el segundo lugar, luego del servicio doméstico.



Por su parte, 27 de cada 100 ecuatorianos destinan parte de sus ingresos al transporte en taxi. En promedio, el quintil 1 gasta USD 10,14 al mes en este tipo de movilidad; en el quintil 5 (los hogares de mayores ingresos) se triplica.



El transporte aéreo, según datos del INEC, forma parte de los gastos mensuales exclusivamente del 1,6% de los hogares ecuatorianos, principalmente aquellos de ingresos mayores a los USD 1 800.





El seguro médico con menos impacto



El seguro social de aporte voluntario y el seguro campesino, también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es un gasto en todos los quintiles, con un incremento considerable en los hogares de mayores recursos económicos.



No obstante, el seguro médico privado únicamente representa un gasto para los quintiles 4 y 5 (aquellos con ingresos mayores a los USD 900 por mes). Por otra parte, la contratación del servicio doméstico comienza a aparecer como gasto en aquellos hogares de ingresos medios, siendo el de mayor peso en su presupuesto.



En el grupo de hogares con más recursos monetarios es el rubro de mayor gasto, luego del pasaje de avión.