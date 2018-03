Universidad de Miami busca crear un consorcio de instituciones en América

La Universidad de Miami (UM) buscará crear un consorcio con otras del continente americano con el objetivo de convertirse en una institución hemisférica que cree mayores oportunidades de intercambios estudiantiles y coopere en investigación, afirmó en Bogotá su presidente, Julio Frenk.

"Estamos explorando la idea de constituir un consorcio universitario hemisférico. He estado reuniéndome con algunas de las principales universidades de aquí y lo voy a hacer en otros países de América Latina con la idea de crear un consorcio de universidades", detalló Frenk.



El presidente de la UM visita Colombia con el objetivo de atraer nuevos estudiantes, fortalecer la comunidad de exalumnos y buscar oportunidades de colaboración con otras universidades.



Uno de los retos del consorcio es generar intercambios estudiantiles que le permitan a alumnos americanos, "desde Canadá hasta la punta sur de Suramérica", compartir experiencias educativas.



"El objetivo es (...) crearles a estos alumnos oportunidades de experiencias educativas comunes, desde tomar cursos juntos hasta tener programas completos de titulación doble en varias universidades del hemisferio", afirmó Frenk, que fue secretario de Salud de México entre 2000 y 2006.



Por otra parte, el otro gran reto de la UM para convertirse en una plataforma de universidad hemisférica es promover la cooperación en investigación, que en algunos países tiene como obstáculo que no "se invierte todo lo que se necesita" para su desarrollo.



"Aún con esas limitaciones hay grupos excelentes de investigadores a lo largo del continente, que hacen investigación en temas que conciernen a la región. Estas investigaciones y su impacto se magnificarán si se realizan en colaboración y además con vías a impactar a nuestras sociedades", aseguró.



Añadió que están creando "una base de datos de cómo están esas colaboraciones actuales" para ver en dónde pueden reforzarlas o dónde hay temas que no se están tratando y que puede "estimular esa colaboración".



En ese sentido señaló que la idea es que la investigación de problemas tan complejos como el cambio climático se hagan en cooperación con instituciones del continente por medio del consorcio.



"Con eso creemos que enriquecemos la educación de nuestros alumnos y además también nos volvemos mejores ciudadanos, más integrados con la realidad global en la que vivimos", sostuvo.



La vicepresidenta de Asuntos Hemisféricos y Globales de la UM, María de Lourdes Dieck-Assad, coincidió con Frenk en que esta iniciativa les permitirá a los alumnos comprender y entender mejor el mundo en el que viven y estarán equipados con las competencias necesarias en un mundo global, donde serán muy competitivos para atender retos y problemas futuros.



"Lo que ofrecemos a las universidades aquí en Bogotá es lo mismo que queremos para nuestros alumnos. Entre más participen en estos programas en los que habrá encuentros y aprendizaje conjunto, aprenderán de las diversas culturas y a abrir sus mentes a este mundo que estamos viviendo ahora, donde las barreras geográficas desaparecen y las decisiones deben ser consistentes con ello", manifestó.



Agregó que para la Universidad de Miami es muy importante aliarse con las instituciones de la región porque les da la

oportunidad a sus estudiantes de vivir esa experiencia.



De otra parte, la UM presentó en una reunión de egresados y personas interesadas en estudiar allí el Hospital de Simulación de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Miami (SONHS, por su sigla en inglés), en el que los pacientes son simuladores electrónicos, reproducciones en tamaño real de personas.



Su directora, Susana Barroso-Fernández, contó que desde su trabajo ayuda a establecer conexiones globales para ayudar a la gente.



"Lo más importante es poder tener esas conexiones globales para poder asistir a la comunidad, a mejorar su cuidado de atención a pacientes y sus comunidades", aseveró.



La iniciativa de la universidad hemisferio de la UM hace parte de la hoja de ruta con la que esa institución busca celebrar su centenario en 2025.



La institución aspira a convertirse para esa fecha en "la universidad excelente en la búsqueda de los más altos estándares en investigación y educación", así como en "la universidad pertinente, que está conectada con los problemas de la comunidad y trata de solucionarlo", agregó Frenk.



Además busca ser "la universidad ejemplar que adopta valores, que son un ejemplo para la sociedad" y convertirse en la "universidad hemisférica", que "aprovecha su ubicación geográfica en el cruce de caminos de las Américas", concluyó su presidente.