La Unión Europea llama a la 'máxima moderación ' tras muertes en Gaza

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La jefa de la diplomacia europea llamó este lunes, 14 de mayo del 2018, a “todos” a la “máxima moderación” en la Franja de Gaza, donde 41 palestinos murieron en protestas contra la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén, reprimidas a fuego por soldados israelíes.

“Decenas de palestinos, incluidos niños, murieron y cientos resultaron heridos a causa de los disparos israelíes durante las masivas manifestaciones en curso” en la valla fronteriza entre este enclave palestino e Israel, lamentó Mogherini en un comunicado.



La ex canciller italiana urge así a Israel a respetar “el derecho a la protesta pacífica y el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza” , y al movimiento islamista palestino Hamas a garantizar que las protestas “sigan siendo estrictamente no violentas” y “ no se exploten para otros medios”.



Los gazatíes protestan contra la inauguración este lunes de la embajada estadounidense en Jerusalén. Washington reconoce así 'de facto' esta ciudad como capital de Israel, una reivindicación israelí no reconocida por las resoluciones de la ONU y la mayoría de la comunidad internacional.



Mogherini, para quien el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel debe realizarse como resultado de las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, llamó a ambas partes a volver a la mesa de negociaciones.



“Sólo una solución de dos Estados permitirá que ambas partes cumplan sus aspiraciones, pongan fin al conflicto y logren [una] paz justa y duradera”, agregó en el comunicado, subrayando su apoyo a una solución basada en las fronteras de 1967 y con Jerusalén como capital de ambos Estados.



El comunicado de la jefa de la diplomacia comunitaria llega en un momento de división en el seno del bloque europeo sobre cómo reaccionar al traslado por parte de Estados Unidos de su embajada en Israel a Jerusalén, a la que seguirán las representaciones de Guatemala y Paraguay.



Tres países de la ex órbita soviética República Checa, Hungría y Rumania bloquearon recientemente un comunicado de la UE lamentando la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el pasado fin de semana el portavoz de la presidencia checa.