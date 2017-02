Unidad Educativa Farina y la Prefectura de Pichincha llegaron a un acuerdo

Los padres de familia de la Unidad Educativa Giovanni Farina, ubicada en el valle de Los Chillos (sector El Triángulo), tenían previsto realizar una protesta hoy, sábado 25 de febrero del 2017, en horas de la mañana.

El objetivo: exigir la construcción de un puente peatonal en la Autopista General Rumiñahui y permita la evacuación de los estudiantes en caso de una erupción del volcán Cotopaxi.



La protesta consistía en un cierre de la Autopista, donde hoy se inaugura la obra Armenia I, que consiste en el ingreso vehicular desde el Puente 9 (Autopista Rumiñahui) hasta el sector de Capelo, por donde se conecta con Quito.



A las 08:00 comenzaron a llegar los padres de familia a la institución. Sin embargo, al llegar se encontraron con las autoridades del Gobierno de Pichincha, quienes deseaban llegar a un acuerdo.



A la reunión, entre todas las autoridades (colegio y Prefectura), acudieron cerca de 200 padres. Tras dos horas de discusión, en el teatro del plantel, se acordó la firma de una carta, en la cual el Gobierno de Pichincha se comprometió a la construcción de un puente peatonal.



El plazo para el estudio de la obra, contemplado en el acuerdo, es de seis meses. "Nos hemos comprometidos para llegar a buen término y construir el puente, que es el anhelo de ustedes. Gracias por la apertura. La mejor vía siempre es el diálogo", señaló Manuel Chávez, delegado del prefecto Gustavo Baroja.



Sin embargo, algunos padres presentes en la reunión no apoyaron el acuerdo firmado, porque alegaron que no hay plazos exactos ni un plan de ejecución.



"Se está dando el primer paso, pero me parece exagerado seis meses de estudio para la obra. Es la vida de nuestros hijos lo que está en riesgo", indicó Judith Caiza.



César Ruiz, director de vialidad del Gobierno de Pichincha, aclaró que los tiempos del estudio podrían acortarse. No obstante, la última palabra la tendrá la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR).



Jorge Orellana, presidente de la Asociación de Padres de Familia, consideró que el acuerdo es un logro para la ejecución del puente.



Soraida Freida, directora del Farina, reiteró que "la Unidad Educativa debe tener ruta segura de evacuación. Debemos buscar la seguridad de los estudiantes. Hay apertura de parte de las autoridades".