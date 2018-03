Uber y Cabify son los servicios de transporte preferidos frente a los taxis amarillos, según sondeo

De acuerdo con información que arroja un sondeo elaborado por EL COMERCIO la tarde de ayer (26 de marzo del 2018), Uber es el servicio preferido por los lectores. Le siguen Cabify, los taxis formales, Easy Taxi y los taxis informales.

La encuesta se realizó con motivo de la manifestación que realizaron ayer conductores de taxis formales solicitando la salida de las plataformas Easy Taxi, Uber y Cabify de Quito. Los conductores denominaron como la 'hora cero' la paralización que duró menos de dos horas.



Hasta las 10:30 de este 27 de marzo del 2018, 3 252 personas respondieron que el servicio de transporte que prefieren es el de Uber que llegó al país en julio del 2017.



Cabify ,que tiene un año más que Uber operando en Quito, obtuvo 1 336 votos. Los taxis formales sumaron 178 votos, la aplicación Easy Taxi fue elegida por 93 personas y en la última posición se ubicaron los taxis informales con 88 votos.



De las personas que prefieren los aplicativos de servicio de transporte- Easy Taxi, Uber y Cabify- un total de 2 829 dijeron que se inclinan hacia estos porque llevan a los destinos solicitados, no se necesita pagar en efectivo, hay más disponibilidad, se puede seguir el recorrido y son más económicos.



Por separado, las opciones individuales planteadas por EL COMERCIO sumaron la siguiente cantidad de votos: 240 por llevar al destino solicitado, 146 por la opción de no pagar en efectivo, 135 por ser más económicos, 100 por poder seguir satelitalmente el recorrido, y 42 por mayor disponibilidad.

Por otro lado, de las personas que dijeron no utilizar aplicativos de transporte para movilizarse, 217 señalaron que no poseer una tarjeta de crédito para realizar los pagos es un impedimento. 67 dijeron estar preocupados por el uso de sus datos, 39 se mostraron preocupados porque los vehículos que utilizan no son regulados y 28 dijeron no tener un celular que permita la instalación de estos aplicativos.