Primeros turistas salieron desde la Terminal de Guayaquil en vísperas del feriado por la Batalla del Pichincha

La terminal terrestre de Guayaquil registró la mañana de este jueves, 24 de mayo del 2018 la salida de los primeros turistas desde la urbe porteña. Las boleterías de las distintas cooperativas se alistaron para recibir un alto flujo de viajeros durante este día.

Este escenario se vive en la víspera del feriado nacional de este viernes 25 de mayo, por la conmemoración de la Batalla del Pichincha.



En el transcurso del asueto, al que se suma un fin de semana, la Terminal Terrestre espera recibir 190 000 pasajeros, mientras que la expectativa de transeúntes en la Terminal de Pascuales es de 22 801.



Según el vocero de la términal, Klíder Campos, se espera que el flujo de gente aumente en el curso de la noche de este jueves y se intensifique desde tempranas horas de mañana viernes. “Por el momento no hay un incremento de pasajeros, pero probablemente los sitios más visitados sean las playas y la provincia de Manabí”.



Por temas de seguridad, se incrementará el número de agentes de la Policía Nacional en ambas estaciones (20 diarios). También se reforzará la guardianía, quienes estarán a cargo del monitoreo constante de las cámaras de vigilancia y realizando rondas en el recinto a modo de control.



Elizabeth Rendón vive en Italia pero se encuentra por dos meses en Ecuador, visitando su familia: “me dirigiré con mi familia a Ayangue, ya he ido antes y sé que esas playas son bonitas. No he visto aglomeración en las filas, pero seguramente mañana por feriado si habrá un caos, porque bastante gente sale”.

Otros ciudadanos aprovecharán el feriado para visitar a su familia, como es el caso de Carla Macías, quien viajó en compañía de sus padres y abuelos. “Decidimos visitar Tena, porque tenemos parientes que poseen un hostal allá. Por ahora todo ha ido bien, porque no hemos tenido que hacer largas filas para comprar los pasajes”.



Por otro lado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está desarrollando un operativo que permita el desplazamiento seguro de los ecuatorianos durante los siguientes días.