Operadores turísticos de Esmeraldas piden ayuda ante caída de reservaciones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El feriado por el Día del Trabajo que empieza este sábado 28 de abril del 2018 no luce alentador para los operadores turísticos de la provincia de Esmeraldas, en la Costa norte del Ecuador.



Según un reporte de la Cámara Provincial de Turismo, las reservaciones para el asueto de cuatro días se han cancelado en un 80% como consecuencia de los acontecimientos de violencia en la frontera con Colombia.

Víctor Orellana, titular de este gremio, informó que para este feriado esperaban 40 000 turistas en los principales balnearios de Esmeraldas, Atacames y Muisne.



Pero en el transcurso de estas dos últimas semanas los hoteleros recibieron llamadas en las que turistas les indicaban que ya no viajarán a los destinos de la provincia verde. Orellana estima que, con estas cancelaciones, apenas llegarían 8 000 viajeros. Él insistió en que se entregue un mensaje claro a los turistas de otras provincias con respecto al contexto geográfico del conflicto en la zona de frontera.



“El problema está en Mataje, es decir se encuentra a más de 200 kilómetros de distancia de los balnearios más concurridos. Este inconveniente no es en toda la provincia. No se puede generalizar en algo que está focalizado en un territorio al borde de un río”. Los operadores turísticos habían anticipado una serie de medidas para atraer al turista en el feriado por el Día del Trabajo. Entre esos, descuentos en los hospedajes y alimentos.



Los dirigentes de la Cámara de Turismo comentaron esta situación en la víspera de la marcha por la paz y la vida que se realiza este jueves 26 de abril del 2018 en la ciudad de Esmeraldas. Caminaron de la mano de las autoridades de la provincia. La atención al sector turístico es una de las exigencias de esta caminata que organizaron las fuerzas vivas de la provincia ante los hechos de violencia ocurridos en el límite fronterizo con Colombia, en el cantón San Lorenzo, al norte de Esmeraldas.