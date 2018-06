Trump firma orden para dejar de separar a niños inmigrantes de sus padres

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles 20 de junio del 2018 un decreto para poner fin a la separación de familias de indocumentados en la frontera con México, una política que ha generado una oleada de condena dentro y fuera del país.

La orden ejecutiva, no obstante, no pone fin al procesamiento criminal de quien entra ilegalmente en el país, según dijo el propio Trump al estampar su firma en el Despacho Oval, acompañado por el vicepresidente Mike Pence y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirtsjen Nielsen.



"Mantenemos a las familias juntas, pero a la vez mantenemos la frontera fuerte", dijo Trump. "No nos gusta ver a familias separadas pero a la vez no nos gusta ver entrar ilegamente a gente".

La separación familiar lleva años ocurriendo, pero era aplicada a discreción de los agentes de la patrulla fronteriza hasta el 5 de mayo, cuando el presidente Donald Trump implementó una política de “cero tolerancia”. Desde entonces, mas de 2 300 niños han sido separados de sus padres. El objetivo de esas separaciones era desincentivar la llegada de inmigración ilegal.



Los menores de edad inmigrantes que entran a Estados Unidos ilegalmente por el límite con México, así como los que lo hacen pidiendo asilo, son enviados a un “centro de detención” de la patrulla fronteriza.



Allí, son retenidos en espacios cercados por vallas metálicas, divididos por edad y género. Los hermanos también pueden quedar separados. Esto puede durar 72 horas, hasta que el caso es resuelto o los niños son enviados a refugios del Departamento de Salud.



Cámara de Representantes votará para fin de la separación

​

Legisladores de Estados Unidos votarán el jueves, 21 de junio del 2018, un proyecto de ley para poner fin a las separaciones de familias inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera, anunció este miércoles el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.



“No queremos que los niños sean separados de sus padres. Podemos hacer cumplir nuestras leyes de inmigración sin separar a las familias. La administración dice que quiere que el Congreso actúe y lo estamos haciendo”, dijo.



“Mañana (jueves), la Cámara votará legislación para mantener juntas a las familias”, añadió Ryan, principal republicano en el Congreso estadounidense.



Los republicanos controlan la Cámara, pero para que esta ley sea aprobada debe pasar por el Senado, donde la mayoría es muy frágil (51-49).



Fotografías desgarradoras de niños separados de sus padres y una grabación de audio en que se escucha llorar a muchos pequeños retenidos en un centro fronterizo, divulgadas en los últimos días, han provocado una tormenta de oposición al presidente Donald Trump por su manejo de la inmigración ilegal.



Ryan dijo que la legislación propuesta también resuelve “de una manera muy elegante” la situación de los llamados “Dreamers”, inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños. Trump dijo que apoyará cualquier legislación que aprueben.



Ryan dijo que según el proyecto de ley que se votará el jueves, las familias procesadas por ingresar ilegalmente al país ya no estarían separadas, sino que permanecerían juntas bajo la custodia del Departamento de Seguridad Interior (DHS) durante todo el proceso legal en su contra.



“También se proporcionarán fondos adicionales para que el DHS tenga recursos suficientes para albergar y cuidar a las familias durante todo este proceso”, dijo.



“En pocas palabras, vamos a tomar medidas para mantener unidas a las familias mientras hacemos cumplir nuestras leyes de inmigración”.



Estrés tóxico



Los pediatras alertan del “estrés tóxico” que padecen los niños detenidos en estos “centros de detención” , que albergan tanto a menores de edad que migraron solos, como a los que fueron separados de sus padres.



“Separar a los niños de los padres contradice todo en lo que nosotros creemos como pediatras”, dijo la presidente de la Asociación Americana de Pediatría (AAP), Colleen Kraft.



La AAP detalló en un comunicado que “el estrés tóxico, causado por la exposición prolongada a estrés intenso, tiene efectos nocivos para la salud a corto y largo plazo (...) que pueden contribuir a condiciones crónicas como depresión, estrés postraumático y enfermedades cardiovasculares”.



“Estos niños pasan por un proceso de estrés tóxico y trauma, porque no saben lo que va a ocurrir con ellos”, dijo Griffin.



Por eso los pediatras piden que estos centros contraten especialistas entrenados en cuidado infantil, para que los reconforten y les expliquen lo que pasa.



“Pero cuando les decimos esto a los agentes, se molestan. Dicen que ese no es su trabajo, que ellos se ocupan de hacer cumplir la ley y que no tienen tiempo para esto”, aseguró Griffin.



Como pediatras, “sabemos el severo daño que esto está causando en este mismo momento a cientos y cientos de niños. Creo que somos mejores que eso. Como país, ciertamente creemos que todos los niños son valiosos”.