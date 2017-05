Donald Trump dice que designará pronto a un nuevo jefe del FBI

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado (13 de mayo del 2017) que actuaría rápidamente para designar a un nuevo director del FBI, tras el controvertido despido de James Comey hace unos días, que todavía genera críticas en Washington.

El gobierno de Trump -envuelto en una controversia que se agudiza por el súbito despido y sus cambiantes explicaciones sobre sus razones- entrevistará a los cuatro primeros candidatos para el puesto este sábado, dijeron medios estadounidenses.



“Podemos tomar una rápida decisión”, dijo Trump a los reporteros a bordo del avión presidencial Air Force One antes de volar hacia el sur de Virginia, donde tiene programado pronunciar un discurso en una graduación en la Liberty University, un centro de estudios evangélico.



La Casa Blanca no ha fijado un plazo para el proceso de reemplazar a Comey.



Consultado si la decisión podría ser tomada antes de que viaje a Arabia Saudí el viernes, Trump respondió: “incluso eso es posible”.



Trump describió a los candidatos que son considerados para el puesto como “gente destacada”, “muy conocida” y “del más alto nivel”.



Este sábado, el fiscal general Jeff Sessions y su adjunto Rod Rosenstein entrevistarán al director interino del FBI, Andrew McCabe, al senador de Texas John Cornyn, al exfiscal federal Michael Garcia y a la exfiscal general adjunta Alice Fisher, indicó el diario The New York Times, citando fuentes cercanas a las reuniones.



Hay casi una docena de candidatos considerados para el puesto.



La designación de un nuevo director del FBI director que sea independiente de la Casa Blanca será escudriñada estrechamente mientras Trump enfrenta una avalancha de críticas por despedir a Comey, que estaba encargado de una investigación criminal sobre los posibles lazos de su equipo de campaña con Rusia.