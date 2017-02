Trump apela la decisión del juez que suspendió su veto migratorio

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició hoy (4 de febrero de 2017) el proceso de apelación de la decisión de un juez federal que este viernes suspendió la aplicación del veto migratorio impuesto por la Casa Blanca a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y a los refugiados de todo el mundo.

En un corto documento presentado ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), Trump y su gabinete apelan formalmente la decisión judicial que ha bloqueado temporalmente la polémica orden ejecutiva y ha abierto de nuevo las puertas del país a millones de inmigrantes y refugiados.



La notificación de apelación se presentó en nombre de Trump, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly; el secretario de Estado, Rex Tillerson; y los Estados Unidos de América.



Todos ellos "apelan por la presente ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito la decisión del 3 de febrero" que "restringe la aplicación de parte de la orden ejecutiva del 27 de enero para proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros", según la notificación presentada ante el tribunal.



El documento comienza un proceso de apelación que, según expertos legales, irá seguido de una solicitud de suspender la decisión judicial que bloqueó el veto migratorio, y un informe con argumentos sobre por qué, a juicio del Gobierno, la Corte de Apelaciones debería concederles esa petición.



Por el momento, sigue en pie la decisión del juez federal James Robart, quien bloqueó este viernes la aplicación del decreto de Trump con efecto inmediato sobre todo el país, lo que ha obligado al Gobierno a restaurar miles de visados y a cambiar sus protocolos de actuación ante los inmigrantes anteriormente vetados.



Si la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito fallara en contra del Gobierno de Trump, éste podría recurrir ante el Tribunal Supremo, algo que muchos expertos consideran probable.



La máxima instancia judicial del país se encuentra actualmente dividida entre cuatro jueces de tendencia conservadora y otros cuatro de inclinación progresista, dado que el Senado aún no ha aprobado a un noveno magistrado que podría ser crucial para deshacer un posible empate en un caso de alto perfil como éste.



Trump nominó esta semana al juez conservador Neil Gorsuch para cubrir esa vacante en el noveno asiento del Supremo, pero el Senado todavía no ha votado al respecto.



La batalla contra el veto migratorio de Trump la iniciaron dos estados de EEUU, los de Washington y Minesota, que argumentaron ante el juez Robart que el decreto era anticonstitucional porque provocaba discriminación contra una religión, la musulmana, algo prohibido en la Primera Enmienda de la Carta Magna.



No obstante, Trump se cuidó de no mencionar la religión musulmana en su orden ejecutiva, y ese factor, unido a la amplia autoridad que el sistema legal estadounidense concede al presidente para regular la política migratoria, podría contar a favor del mandatario en la batalla judicial.

Trump advirtió hoy en su cuenta de Twitter de que "mucha gente muy mala y peligrosa podría colarse" en Estados Unidos debido a la "terrible" decisión judicial, y se preguntó "adónde irá a parar el país cuando un juez puede detener un veto migratorio y cualquiera, incluso con malas intenciones", puede viajar al país.