Transportistas de Quito definen la tarde de este 1 de junio del 2018 si restringirán sus servicios en la ciudad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Asociación de Transportistas Urbanos de Quito se reunirá con las autoridades municipales la tarde de este viernes, 1 de junio del 2018 para definir la política tarifaria. Así lo anunció Jorge Yánez, presidente de ese gremio, en una rueda de prensa realizada esta mañana.

Los transportistas irán a esa reunión con la posición de que si no se da solución a las suspensión de las compensaciones, decidida por el Concejo Metropolitano el pasado 10 de mayo, ellos racionalizarán el servicio de transporte. Esto, según Yánez, significa que habrá horas del día en las que no habrá buses. "Pueden ser cinco, 8 o 9 horas de servicio al día", dijo Yánez.



Tras la decisión adoptada por el Concejo Metropolitano, los transportistas presentaron una acción de protección por una supuesta vulneración del derecho al trabajo. Ese recurso fue rechazado el miércoles pasado, en la Unidad Civil del Complejo Judicial sur, ubicado en Quitumbe. Yánez señaló que ante esas dos decisiones, los transportistas optaron por anunciar una eventual racionalización del servicio.



Los transportistas esperan obtener una respuesta del Municipio ya que dicen que actualmente, el costo del pasaje no cubre los costos de operación. "El estudio que contrató el Municipio determinó que el costo del pasaje es de 42 centavos. Esa es la tarifa con la que cubrimos los costos de operación", dijo.



Tras la rueda de prensa, los representantes de las cooperativas que integran la Asociación Transportistas Urbanos de Quito, se quedaron en las instalaciones del Sindicato de Choferes de Pichincha para analizar los planteamientos que se presentarán al Municipio. Yánez dijo que irán con tres pedidos fijo: solución a las compensaciones, que se defina la política tarifaria y que se reorganice el sistema de transporte público.