Transportistas de Quito, a la espera de resoluciones

Unos 7 000 taxistas de Quito planean hacer una manifestación la mañana de este martes, 17 de julio del 2018, en Quito, dividida en tres puntos de la ciudad. 3 000 se reunirán desde las 10:00 en el Municipio, 2 000 en la Agencia Metropolitana de Tránsito (Amazonas e Inglaterra) y los 2 000 restantes, en el Bicentenario.

Así reclamarán por las demoras en el proceso de regularización de taxis que fue suspendido por el Concejo Metropolitano de Quito el pasado 10 de mayo. En esa resolución además se paró el pago de USD 3 000 por compensaciones trimestrales a los transportistas urbanos y rurales que brindan el servicio en el Distrito.



Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi de Pichincha, y Fernando Valdez, presidente de la Federación de Taxis Ejecutivos del Ecuador, afirman que su protesta pacífica es para evitar que la regularización tome cuatro años, como ocurrió en el proceso del 2011. “Imagínese la desesperación de la gente que tiene la esperanza de obtener un permiso operacional”, dice Brunis.



La ordenanza que abría el proceso de regularización para 8 693 taxis informales fue aprobada el 11 de julio del año pasado y luego fue reformada en diciembre. En esa oportunidad, se dejó abierta la posibilidad de ampliar el cupo que fijó un estudio técnico, si había más taxistas que cumplieran con los requisitos.

La contaminación y el correteo son parámetros de calidad del servicio que se miden. La foto fue tomada en la av. Maldonado. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO



Alfredo León, secretario de Movilidad, señaló este lunes 16 de julio que compartía la preocupación del gremio. Explicó que fue el Concejo el que resolvió suspender ese proceso por 60 días, mientras se contrataba una auditoría. Informó que el Municipio solicitó a la Contraloría que contrate una auditoría cuando sea pertinente porque el Cabildo no puede hacer un contrato de este tipo sin autorización de la entidad de control nacional.



Sin embargo, indicó que durante los 60 días que se cumplieron la semana pasada, la Agencia Metropolitana de Tránsito verificó la documentación de los postulantes. León agregó que la Secretaría está motivando a la comisión de Movilidad para que agilite el tratamiento del tema en el Concejo y se levante la suspensión del proceso.



Mientras eso sucede, el gremio amarillo se declaró en sesión permanente y está alerta a lo que ocurra para, de ser el caso, convocar de manera urgente a sus miembros y hacer manifestaciones progresivas.



La preocupación por los temas pendientes en movilidad se extiende a los propietarios de buses, quienes dejaron de percibir las compensaciones desde julio del año pasado. A inicios de este año, el Concejo aprobó un nuevo modelo de compensaciones que los transportistas no llegaron a recibir, porque el Concejo dispuso la auditoría que aún no se hace.



También está en espera la propuesta de pasajes de la Secretaría de Movilidad, para completar la ordenanza de política tarifaria aprobada en febrero. La concejala independiente Daniela Chacón, de la Comisión de Movilidad, confirmó este lunes que en la agenda de la sesión de mañana (miércoles) consta este punto, aunque aún no ha recibido la información. Sin embargo, el tema fue incluido por ser prioritario.



Chacón recordó que el plazo para la entrega de esta propuesta venció en mayo y que al aprobar la ordenanza de febrero se estableció que las nuevas tarifas podrían entrar en vigencia inmediatamente.



La concejala dijo que hay un incumplimiento de la Alcaldía en las resoluciones del Concejo, por ejemplo, en el tema de la auditoría externa para evaluar la transparencia en la entrega del dinero a los transportistas.



Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito, señaló que esta auditoría no se ha cumplido y tampoco la conformación de una mesa tripartita entre el Municipio, los transportistas y el Gobierno central para tratar el tema.



Yánez comentó que han mantenido reuniones con varios ediles quienes manifestaron su voluntad de debatir el caso. No obstante, Chacón afirmo que el alcalde Mauricio Rodas debe presentar la petición de levantar la suspensión, siempre y cuando se cumpla con las resoluciones del Concejo. Los transportistas por ahora no anuncian medidas de hecho, pero sí planean presentar una acción jurídica en contra de la Alcaldía por el retraso del nuevo plan de tarifas.



