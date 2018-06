Los transportistas de buses de Quito, en asamblea, definirán medidas de presión el 28 de junio del 2018

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La reunión que mantuvieron representantes de los diferentes sectores de la transportación con el Municipio de Quito la mañana de este lunes 25 de junio del 2018, no arrojó resultados positivos. Así lo aseguró Giovanni Yánez, gerente de Translatinos y dirigente del gremio.

Según Yánez, las autoridades pidieron a los transportistas paciencia. “Nos dijeron que el Alcalde está en conversaciones con los concejales para poder llegar a acuerdos, pero que hasta el momento solo tienen el apoyo de dos de ellos”, manifestó.



La reunión empezó a las 09:00, y estuvieron presentes el secretario de Movilidad, Alfredo León y el director de Gestión de Transporte, Roberto Noboa.



El gremio pide que se resuelva el tema del alza de la tarifa del pasaje y que se destrabe el pago de las compensaciones. Hasta antes de mayo, cada transportista, cada tres meses, recibía USD 3 000 siempre y cuando cumplía con más del 70% de parámetros fijados para la calidad de servicio. Sin embargo, el mes pasado, el Concejo Metropolitano decidió suspender el pago hasta que se realice una auditoría a este proceso.



El dirigente asegura que si no se resuelven los dos temas, no van a poder seguir operando. Por ese motivo, el jueves van a convocar a una asamblea general en la que se decidirán las resoluciones y las acciones que tomarán desde el próximo lunes 1 de julio.



“Vamos a dosificar las medidas de hecho de forma permanente, porque es evidente que no hay voluntad política por parte del Concejo Metropolitano”, sostuvo.



Sergio Garnica, concejal miembro de la Comisión de Movilidad del Distrito, contó que el viernes pasado se realizó la segunda mesa de diálogo entre el alcalde Mauricio Rodas y siete concejales, y se analizó el tema del transporte. Según el edil, el burgomaestre se comprometió con los integrantes del Concejo a buscar una solución al problema.



“Los miembros de la Comisión de Movilidad pedimos que se nos entregue información sobre la propuesta tarifaria y que se nos envié la documentación que sirva de base para hacer un informe y que sea puesto a consideración del Concejo, pero hasta el momento no hemos recibido nada”, asegura Garnica.



El edil insistió en la necesidad de tratar el tema sin perder de vista la calidad del servicio que es la columna vertebral de cualquier decisión que se pueda tomar.