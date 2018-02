Gobierno y transportistas no logran acuerdo; el servicio interprovincial e intercantonal se paralizará a las 00:00

La medida de paralización del servicio de transporte, anunciada el domingo, 25 de febrero del 2018, se mantiene. Pasadas las 18:20 de este 26 de febrero, los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros (Fenacotip) anunciaron que la medida se iniciará a las 00:00 del martes 27 de febrero luego de que no hubiera acuerdo en la reunión –por segunda ocasión en este día- con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Luego de más de tres horas de reunión, los dirigentes de la Fenacotip confirmaron que la suspensión de actividades sí se realizará mañana martes. Giomar Gruezo, presidente del gremio, reiteró que luego de dos reuniones con autoridades del MTOP no se llegó a ningún acuerdo, "por lo que la medida, tal como fue anunciada, se mantiene".



Así, las unidades que prestan el servicio de transporte interprovincial e intercantonal a escala nacional no operarán este martes, 27 de febrero. La medida no incluye a la transportación urbana ni interparroquial y entrará en vigencia a partir de las 00:00 hasta las 23:59 del martes.



En el caso de Imbabura y Carchi, se suspenderá el servicio interparroquial.



Los transportistas indicaron que adoptaron la medida, porque “el Gobierno Nacional no ha dado solución y respuesta a la grave situación por la que atraviesa el sector del transporte”.

Según la Fenacotip, la paralización se resolvió para exigir a las autoridades estatales el pago del subsidio del 50% del valor de la tarifa que reciben los grupos vulnerables, que se liquide la deuda de USD 79 millones que tiene el Estado hasta mayo del 2015 con los transportistas y que se haga el control de los servicios de transporte ilegales. Estos son los principales puntos de reclamo del sector.



En un comunicado se indica que durante la suspensión de actividades, las unidades de transporte se ubicarán al costado derecho de las vías. El gremio informó que tomará otras medidas si durante la paralización del martes no se logran definiciones y respuestas de parte del Gobierno.