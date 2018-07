Transportistas de carga pesada reclaman por congestión en los depósitos de contenedores, en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los transportistas de carga pesada se congregaron este miércoles 4 de julio de 2018 para reclamar ante las supuestas fallas en el sistema de despacho a cargo de las almaceneras y depósitos de contenedores en Guayaquil.

Entre 80 a 100 transportistas pesados paralizaron sus actividades desde las 06:00 y se estacionaron en los exteriores del Puerto Marítimo, desde ahí donde salieron en caravana por la avenida 25 de Julio y avanzaron por la vía Perimetral hasta el redondel que llega con vía a la Costa, en el oeste de la urbe.



La movilización ocasionó congestionamiento vehicular a las 07:00 en el km 23,5 de la vía Perimetral en el sector del mercado Montebello donde se tomaron dos carriles de la vía rápida y permanecieron en el lugar alrededor de tres horas.



Féliz Toala, representante del Comité Interinstitucional de Transportistas Pesados de Guayaquil, explica que después de la promulgación de la ordenanza municipal que obliga a los espacios de contenedores trabajar 24 horas y 7 días a la semana, los turnos que otorgan demora el trabajo de los transportistas.



“Si la unidad se desocupa a las 10:00 no tenemos turnos para poder entregar rápido, el turno más próximo es 22:00, 21:00 o las 06:00, 09:00, 10:00 del otro día. Ahora con el tiempo de espera, pasamos a ser bodegas rodantes, aparte que no nos podemos parquear fuera de los patios o en una gasolinera porque luego la ATM nos cita”, expresa Toala.



Los patios de contenedores han diferenciado sus precios de acuerdo al horario. Según el dirigente, antes no se pagaba en los patios, sino que los costos se incluía en los pagos que hacía la naviera, “hoy en días los patios son arbitrarios y han tomado la decisión de cobrarle al exportador”. Toala menciona que de 08:00 a 17:00 cuesta USD 35 más IVA, de 17:01 a 07:59 USD 40 más IVA y en feriados USD 50 más IVA.



La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil, mediante comunicado, informó que el general Luis Lalama, director de Control de Tránsito de la entidad, se reunirá con el Director de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil para inspeccionar que las almaceneras y depósitos de contenedores ubicados en la vía Perimetral estén cumpliendo las ordenanzas y el sistema de turnos.



El incumplimiento del uso de la vía para estacionarse o como garaje es considerado como una infracción penal contemplada en el art. 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con prisión de 1 a 3 años, más allá de las infracciones de tránsito que conllevan multa y la pérdida de puntos en la licencia de conducir.



La ATM informó que este día no se realizaron multas a los transportistas y que solo hubo dos detenidos por la Policía por el cargo de desorden público.