Los trabajadores municipales de Quito se unirán a la marcha del 1 de mayo

Los trabajadores del Municipio de Quito y del Distrito Metropolitano se unirán a la manifestación del 1 de mayo. Son alrededor de 15 000 empleados y, según sus dirigentes, saldrán a las calles para unirse a las centrales sindicales y federaciones provinciales.

La marcha no tiene que ver con el gobierno local, sino con las políticas públicas que ha adoptado el Gobierno Central, a través del Ejecutivo y el Legislativo, así lo explicó José Chusín, del Comité de Empresa 15 de Noviembre.



Dentro de todos sus reclamos están principalmente las críticas a las leyes y decretos, que según ellos, han disminuido derechos, como la limitación de la contratación colectiva, la inestabilidad laboral, el congelamiento de salarios... Se trata de “condenar al Gobierno por llevar una política de flexibilización laboral”, dijo Chusín.



La movilización iniciará a las 08:30 en la avenida 10 de Agosto, frente a la Caja del IESS, sin embargo no tiene un punto de destino, ya que los dirigentes explicaron que no han obtenido el permiso para congregarse en una de las plazas del Centro Histórico.



Luis Bolaños, de la Unión Clasista de Trabajadores del Municipio de Quito, indicó que se trata de reivindicar los derechos de los trabajadores, ya que “estamos años con el mismo sueldo, mientras la canasta básica sigue subiendo”. Y como “el Gobierno no ha dado oídos” a sus pedidos ahora llaman a todos los trabajadores a unirse a la manifestación.