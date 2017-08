Tomislav Topic dice que USD 2,5 millones estuvieron congelados en la cuenta de Telconet desde el 2010

Tomilasv Topic, accionista de Telconet, asegura que los USD 2,5 millones consignados a las autoridades judiciales estuvieron congelados en la cuenta de la empresa, desde el 2010. El empresario contestó un cuestionario de ocho preguntas a este Diario, vía correo electrónico.

Una de las inquietudes fue la siguiente ¿reportó o no a alguna autoridad los USD 2,5 millones que usted dijo haber recibido de remitentes no conocido en el 2010? Topic contestó que el monto fue registrado en ese entonces como ingreso de ‘ordenante desconocido’.



Sobre por qué reportó recién esto a Fiscalía, sostuvo que el objetivo es que se aclare la procedencia del dinero, ahora que hay una investigación penal en curso, en referencia al proceso que abrieron los investigadores por los actos de corrupción de Odebrecht en el Ecuador.



La Fiscalía indaga a la empresa de Topic porque ha mantenido relaciones comerciales con Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, y actualmente indagado por presunta asociación ilícita. Topic dijo en su versión libre y sin juramento que entregó USD 5,7 millones en servicios a TV Satelital, empresa de Rivera.



La semana pasada, un juez penal de Quito ordenó que los USD 2,5 millones consignados por Topic se depositen en las cuentas del Estado, como evidencia dentro del proceso.



Según el accionista de Telconet, en el 2010, cuando ingresó ese monto, intentaron ubicar al remitente, pero no hubo respuesta de ninguno de sus clientes, por lo que “esos fondos quedaron en ‘stand-by’”.



En el cuestionario aclaró que Telconet no tuvo negocios con Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, sino con su empresa, TV Satelital.



“A muchos medios de prensa y televisión les damos internet y datos y no tenemos relación comercial con el intermediario, comisionista o accionista, sino con la empresa”, sostuvo.

Además, dijo que colabora con la Fiscalía en las investigaciones que lleva adelante por el caso Odebrecht.