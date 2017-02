Titular del CNE sobre declaraciones de Nubia Villacís: 'Mi responsabilidad ética y legal es informar al país'

La cadena nacional que emitió anoche el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, provocó la reacción de la vicepresidenta Nubia Villacís. La funcionaria lo calificó de un “terrible malentendido”.

Para la Vicepresidenta esto no podía haberse hecho ya que el CNE no tiene aún los resultados oficiales y definitivos, puesto que fue apenas hoy se instaló la audiencia nacional de escrutinios, tras la cual se podrán legalmente proclamar resultados.



Pozo emitió una aclaración en su cuenta de Twitter. El Presidente explicó que las actas escrutadas en las audiencias públicas de las Juntas Provinciales sí son documentos oficiales. “Mi responsabilidad ética y legal como el presidente es informar al país y disponer la preparación operativa de las segunda vuelta electoral”.

Esto en medio de una serie de protestas, no solo de la oposición en Quito, sino también en varias ciudades del país, y también del oficialismo, todos exigían conocer los resultados definitivos, especialmente si habría o no una segunda vuelta.



Pozo aclaró además que “la proclamación de resultados definitivos los hará el Pleno cuando finalice la fase de los recursos”.



El reclamo de Villacís sucedió durante la instalación de la sesión, para declarar el inicio de la audiencia. Ante su malestar, Pozo suspendió la sesión para cederle la palabra. Entonces ella explicó que los “resultados totales, definitivos, oficiales, no existen hasta este momento”, porque se debe respetar el marco jurídico.



Esto haciendo referencia a que las 25 juntas provinciales y del exterior deben emitir primero sus actas de resultados, luego el CNE debe aprobarlas, y además resolver todas las reclamaciones e impugnaciones que presenten los sujetos políticos al respecto. Solo ahí el Consejo podrá proclamar los resultados oficiales.



Villacís aclaró que lo único que se ha entregado, al momento, son resultados numéricos parciales y que el proceso aún puede durar varios días.