Tiko Tiko, candidato a la Asamblea, buscó votos en la Bahía de Guayaquil

Tiko Tiko entró este 9 de enero del 2017 en la campaña electoral. El personaje vestido con su tradicional traje de lentejuelas tuvo su primera jornada proselitista: una caminata por el conocido sector comercial de la Bahía, en el centro de Guayaquil.

El postulante Tiko Tiko-Ernesto Huertas llegó a bordo de un vehículo hasta la esquina de la avenida Olmedo y el Malecón Simón Bolívar, en donde lo esperaban militantes y coidearios del Partido Socialista (PS), por el que correrá en los comicios de febrero próximo. Al bajarse, rápidamente llamó la atención su figura: tenía la cara pintada y vestía un sombrero y traje de llamativos colores en lentejuelas.



Un círculo se formó a su alrededor, todos querían una fotografía o darle la mano. “Somos fans suyos desde pequeños”, le dijo un hombre al popular payaso profesional. De inmediato Tiko Tiko posó junto a él, su esposa y un pequeño niño para inmortalizar el momento en una ‘selfie’.



Entre gritos de “Tiko Tiko a la Asamblea”, el candidato en breves declaraciones a la prensa afirmó que de ganar una curul por el distrito dos trabajará en leyes para la educación, empleo, seguridad y salud.

Repitió, además, que toda su campaña la manejará bajo la imagen de Tiko Tiko y no como Ernesto Huertas. Aclaró que luego de su decisión de participar en las elecciones vive un mundo “totalmente diferente”. “Soy un ciudadano más, todavía no me acostumbro a los gritos (de simpatizantes), para mí es nuevo”.



Luego, recorrió parte de la calle Ayacucho y se adentró entre los locales de la Bahía. “Tiko Tiko vas a llegar a un circo”, le gritó entre aplausos Luis Duarte. Él le respondió con un saludo y risas.

También durante el recorrido una comerciante le pidió que si gana las elecciones cree leyes a favor de los pequeños comerciantes para “evitar atropellos”.



Al llegar a una de las apretadas vías, Luis Turbay, un vendedor de caramelos, lo recibió con la canción “ya comienza el programa Tiko Tiko llegó”. El postulante le dio un abrazo y le agradeció el respaldo.



Huertas es el tercer candidato del PS por el distrito dos, que corresponde a las parroquias guayaquileñas Tarqui popular y Pascuales. Sin embargo, la Bahía pertenece al distrito electoral tres (parroquias del centro de Guayaquil).



Freddy Viejó, presidente provincial del PS, refirió que Huertas hará recorridos en los cuatro distritos para impulsar las listas del partido.