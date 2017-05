May se propone reducir la migración a decenas de miles de personas

La primera ministra británica, Theresa May, se comprometió hoy 8 de mayo del 2017 a incluir dentro del programa electoral del Partido Conservador de 2017, que se publicará la próxima semana, el compromiso de reducir la migración neta a "decenas de miles" de personas.

En un discurso de campaña pronunciado en Londres ante los comicios generales del 8 de junio, la líder tory destacó la importancia de alcanzar ese objetivo dada la presión que la inmigración ha añadido a los servicios públicos de este país y sobre los ciudadanos que perciben ingresos menores.



"Creo que es importante que continuemos, y continuaremos, diciendo que queremos recortar la migración neta a niveles sostenibles", argumentó May en su intervención.



La dirigente conservadora consideró que un nivel sostenible situaría la cifra de la migración neta en este país en "decenas de miles" de personas.



"Y por supuesto, una vez abandonemos la Unión Europea (UE) tendremos la oportunidad de asegurar que tenemos el control de nuestras fronteras en el Reino Unido, porque podremos establecer nuestras reglas", señaló.



Según remarcó la "premier", "ésa es una parte que no hemos podido controlar antes y que podremos controlar", una vez que este país se desligue del resto de los 27. "Abandonar la UE implica que ya no se podrá tener libre circulación como en el pasado", insistió.



La primera ministra convocó inesperadamente el pasado mes elecciones generales anticipadas para el 8 de junio -en lugar de esperar a 2020, la próxima cita electoral- con el argumento de que este país precisa un liderazgo sólido de cara a las negociaciones con Bruselas.



En su comparecencia, May advirtió contra la complacencia del electorado pese a que los últimos sondeos de opinión otorgan a su partido una amplia ventaja frente a los laboristas.



"¿Cuántas veces en los últimos años se han equivocado los sondeos?, Se equivocaron en las elecciones de 2015. Se equivocaron con el referendo de la UE", alertó.



"Un voto a mi favor y de mi equipo es un voto para asegurar un liderazgo sólido y estable ante el brexit y más allá", afirmó la primera ministra, al tiempo que incidió en que una victoria tory redundaría en "seguridad económica para todo el país".



La líder conservadora advirtió de que su partido no debe ahora "dar nada por hecho" y de que solo "trabajando a tope, cada día, desde ahora hasta el 8 de junio" su formación podrá "ganar la confianza de los británicos y lograr su apoyo el día de las elecciones".