May hablará con Trump de filtraciones a la prensa tras atentado

La primera ministra británica, Theresa May, confirmó el jueves 25 de mayo del 2017 que hablará personalmente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la publicación de imágenes del lugar del atentado de Manchester en medios estadounidenses.

"La inteligencia que se comparte entre nuestras agencias de seguridad debe permanecer segura", dijo May tras una reunión de su comité de crisis. Los mandatarios conversarán en el marco de la cumbre de la OTAN en Bruselas.



Reino Unido supone que miembros de los servicios secretos estadounidenses filtraron imágenes forenses del lugar de los hechos en el Manchester Arena al periódico "The New York Times".



Las fotografías mostraban un detonador, tornillos y tuercas de metal, y una mochila azul en la que se podría haber encontrado la bomba.



Los medios estadounidenses publicaron el martes el nombre del atacante también antes de que lo hicieran las autoridades británicas. En el atentado del lunes a los asistentes a un concierto murieron 22 personas.