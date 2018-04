Theresa May se disculpa por trato a inmigrantes caribeños

LEA TAMBIÉN

La primera ministra británica Theresa May se disculpó este martes (17 de abril del 2018) ante los líderes caribeños por la amenaza de deportación de los inmigrantes de sus países que llegaron al Reino Unido en los años 1950 y 1960.

En una reunión en Downing Street, coincidiendo con la cumbre de la Commonwealth que tiene lugar esta semana en Londres, May les dijo: “quiero disculparme ante ustedes hoy. Porque lamento sinceramente la ansiedad causada”.



“Quiero disipar cualquier impresión de que mi gobierno esté de algún modo acosando a los ciudadanos de la Commonwealth, en particular a los del Caribe”, destacó.



El gobierno de May causó indignación por su cerco a los caribeños que llegaron al Reino Unido entre 1948, cuando el barco Windrush trajo a un primer grupo de jamaicanos, y los años 1970.



Ellos y sus padres, bautizados como la generación Windrush, fueron invitados a reconstruir el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial -cuando muchos de ellos eran legalmente británicos, al haber nacido antes de la independencia de sus países-, y tras habérseles concedido un permiso indefinido de residencia.



Sin embargo, aquellos que no pueden acreditar documentalmente, de manera exhaustiva, cada año pasado en el Reino Unido, se vieron amenazados de deportación y en algunos casos se han visto privados de servicios sociales básicos.



La polémica fue particularmente sonrojante para May y su gobierno, porque estalla en plena cumbre en Londres de la Commonwealth, en un momento en que el Reino Unido se vuelve hacia sus excolonias como alternativa a la Unión Europea (UE), ahora que ha decidido abandonarla.



El primer ministro jamaicano, Andrew Holness, respondió que quería una respuesta “rápida” al problema.



Los afectados “contribuyeron significativamente a la construcción y enriquecimiento del país”, recordó Holness.