Thania Moreno dice que funcionario de la Judicatura le pidió su renuncia

“Hoy recibí la visita del señor Tomás Alvear (del Consejo de la Judicatura) para que renuncie al cargo de fiscal subrogante, o a su vez se me aplicaban medidas cautelares”, señaló Thania Moreno, la noche de este lunes 19 de marzo del 2018, tras enterarse que fue suspendida temporalmente de su cargo.

La investigadora, además, advirtió que hasta las 19:40 no recibía la notificación de la Judicatura. “Según la ley, toda citación debe hacerse en persona, mediante boleta dejada en el lugar de trabajo, o a través del correo electrónico. Hasta el momento esto no ha sucedido. Por eso sí me asombra este comunicado (del CJ)”, indicó Moreno.



Y luego se preguntó: ¿por qué quieren callar a la fiscal subrogante? ¿Por qué no quieren que investigue casos importantes?



Moreno recordó que mañana, martes 20 de marzo, debía pronunciarse respecto al dictamen favorable que emitió la fiscal Elva Garzón a Carlos Pareja Yannuzzelli, en febrero pasado. Moreno analizó ese fallo y debía ratificarlo o desecharlo. "¿Por qué no quieren que me pronuncie en este caso de conmoción social?", dijo.



La investigadora también mencionó que otra de las posibles razones para sacarla del cargo es que ya tenía previsto solicitar día y hora para formular cargos en contra del fiscal general Carlos Baca. ¿Eso es lo que no quieren que haga?, se preguntó.



"No puedo quedarme callada. No dejan que se investiguen casos importantes, como el 30-S. Señor Presidente de la República, hago a usted un llamado público para que no permita que esto suceda. Se me está prohibiendo investigar con esta resolución de la Judicatura", indicó.



Finalmente, Moreno responsabilizó al ministro del Interior, César Navas; al titular de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y al fiscal general Baca de lo que le pueda pasar a ella, a su familia o a sus colaboradores.