Thania Moreno llamó a declarar al fiscal Carlos Baca, pero él pidió el diferimiento

El fiscal General, Carlos Baca, estaba citado para las 10:00 de este miércoles 28 de febrero del 2018 a la Fiscalía de Pichincha, para que rinda una versión voluntaria sobre la investigación por el supuesto delito de incumplimiento de orden judicial.

Sin embargo, antes de la hora de la diligencia arribó su abogado Felipe Rodríguez, quien solicitó a la fiscal Subrogante, Thania Moreno, el diferimiento, pues Baca se encontraba en un evento público en la Unasur.



Rodríguez aseguró que no hay sustento para haber iniciado una investigación contra Baca por ese delito.



Indicó que el caso se inició por la denuncia de un exasistente de la Fiscalía en El Oro, quien había salido de su puesto en el período cuando la entidad era dirigida por Galo Chiriboga.



Este exfuncionario ganó un fallo judicial que ordenaba la restitución a su puesto, pero en ese tiempo había sido nombrado juez y, en ese cargo, fue destituido. Por lo tanto, dijo Rodríguez, el exfuncionario no podía regresar a la Fiscalía porque la Ley de la Función Judicial prohíbe que un servidor destituido vuelva a ejercer un cargo público.



"Además debían restituirle al cargo en el 2015, dos años antes que llegue Baca a la Fiscalía", asegura Rodríguez.



Este caso es una de las tres investigaciones que tiene Moreno en contra de Baca. Los otros dos expedientes están relacionados con el supuesto informe de la Contraloría sobre los gastos de la Comisión 30-S.



La denuncia dice que Baca recibió una remuneración cuando integró esa comisión, pese a que ese cargo no la tenía.