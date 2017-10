Los testimonios de 4 niños en caso de presunto abuso sexual en escuela de Guayaquil se aplazó

El testimonio de cuatro niños en cámara de Gesell, dentro de la investigación por abuso sexual en una escuela del norte de Guayaquil, fue aplazado. Las entrevistas estaban programadas para este viernes 20 de octubre del 2017, pero solo acudieron dos pequeños.

“En esta diligencia es muy importante que estén todos los niños con sus padres, para no revictimizarlos con otra audiencia. Algunos de los padres tuvieron una calamidad doméstica y no pudieron traer a los niños”, explicó Hernán Ulloa, abogado de los denunciantes. El defensor pidió fijar una nueva fecha, lo más pronto posible.



Esta audiencia es reservada. El Departamento de Psicología de la Fiscalía del Guayas tendrá entrevistas con los pequeños antes de su ingreso a la cámara.



Hay turnos programados para que una sicóloga tome los testimonios, de forma individual. Desde la sala de observación se tiene previsto que estén los padres de los pequeños, los abogados de las partes, un juez, el fiscal y más sicólogos.



Guías de organismos internacionales, como Unicef, han establecido la necesidad de procurar que los niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales, tengan que declarar por una sola vez a lo largo del proceso judicial.



Se aconseja que sea ante una psicóloga especializada y a través de herramientas tecnológicas que permitan a las partes seguir las alternativas de la entrevista desde afuera de la habitación donde esté el niño. “El objetivo es reducir lo más posible el estrés que supone atravesar el proceso y evitar su revictimización”.



El fiscal César Peña, encargado del caso, explicó además que para no revictimizar a los afectados no se hará una reconstrucción de los hechos. Sin embargo, indicó que en los dos allanamientos realizados hasta ahora hizo el reconocimiento del lugar y la recopilación de indicios.



El proceso continuará el lunes con la versión de la Directora del Distrito educativo, que fue separada del cargo por el Ministerio de Educación. En la lista para rendir versiones libres y voluntarias también están la Vicerrectora del plantel y los inspectores; todos fueron removidos.



En su comparecencia en esta semana, la exrectora de la institución dijo que entregó al Distrito todos los informes del caso de abuso, elaborados por el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). Según las autoridades educativas, los documentos fueron enviados nuevamente a la escuela y no se judicializó la denuncia.



La madre de uno de los pequeños denunció el abuso contra su hijo y otros estudiantes el pasado 2 de octubre. Acudió a la escuela, pero tres días después, al no tener soluciones, fue a la Fiscalía.



El caso suma hasta ahora diez denuncias. La investigación reveló más casos por delitos sexuales en el sistema educativo del país.



El Ministerio de Educación informó que a través de las campañas Ahora que lo ves di no más, de Unicef; y Más unidos, más protegidos, que surgió localmente, se difundirá material comunicativo de prevención en escuelas y colegios. También anunció la organización de talleres para docentes.