Terna para elegir relevo de Jorge Glas se enviará la primera semana de enero

La terna con los nombres que podrían reemplazar en la vicepresidencia a Jorge Glas se conocería la primera semana de enero del siguiente año.

Miguel Carvajal, secretario de la Política, confirmó que en Carondelet solamente se está analizando la “situación constitucional” para cumplir con ese plazo.



Por ejemplo, se evalúa si es necesario un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional declarando la ausencia definitiva.

“Nos parece que no es necesario, pero estamos en esos procesos”, comentó ayer en la Asamblea Carvajal, donde se reunió con parte del bloque de legisladores de Alianza País (AP).



La llegada de la terna a la Asamblea podría echar abajo el proceso de juicio político que se inició.



Silvia Salgado, integrante del buró ampliado del Gobierno y expresidenta de la comisión de Fiscalización, explicó que no se puede censurar o destituir a un exvicepresidente.



“Si la terna se presenta el 3 de enero, por fuerza de ley se daría la suspensión del juicio cuando el Pleno avoque conocimiento”.



Incluso la actual presidenta de Fiscalización, María José Carrión, reconoció que por los plazos que establece la Ley es improbable el juicio. Hasta ayer (27 de diciembre), la solicitud de enjuiciamiento, la documentación de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte Constitucional (CC) no llegaban a esa mesa.



Se esperaba que eso ocurra hasta finalizar el día o máximo hasta este jueves. Así, Carrión podría convocar a los integrantes de la Comisión.



Luego se requerirá mínimo otro día para notificar a las partes y convocarlas a una reunión de la mesa.



Eso significa que a partir del 30 de diciembre, quienes pidieron el juicio, y quienes son señalados, tendrían que dar su pruebas de cargo y de descargo, respectivamente.



La Ley establece cinco días para que comparezcan; es decir hasta el 3 de enero. Luego se tendría que convocar por dos ocasiones al pleno, para lo que ya no habría tiempo, porque el 2 de enero termina la ausencia temporal de Jorge Glas.