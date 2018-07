Taxistas se paralizaron en Santo Domingo

LEA TAMBIÉN

Los taxistas de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente de Ecuador, se estacionaron a orillas de la avenida Quito, en el centro de la ciudad, y en la Corte Provincial de Justicia. Ellos paralizaron su servicio a la ciudadanía, desde las 07:00 de este 2 de julio de 2018.

La paralización obedece a una medida de protesta con la que se oponen a la creación de una nueva compañía de taxis. Desde principios de 2018, los taxistas se opusieron debido a que no se realizaron estudios de factibilidad para la creación de una nueva cooperativa y, según el gremio de taxistas Santo Domingo, tiene un exceso de vehículos.



El presidente de la Unión de Taxistas de Santo Domingo, Fausto Mera, señaló que la cooperativa tampoco cuenta con los permisos y documentos en regla para circular. “Sin embargo, una notaría les habría otorgado los papeles y por eso se interpuso ante la Corte Provincial de Justicia una acción de protección, que en primera instancia se nos fue concedida”.



Pero la compañía de taxis interpuso los documentos para apelar esa decisión y el jueves 28 de junio de 2018, la Corte Provincial de Justicia aceptó el pedido de apelación.



Por eso, el gremio de taxistas señaló que se están violando los derechos de los taxistas y que la medida de paralización no se terminará a menos que los miembros de la Corte Provincial de Justicia les reciban en una audiencia y se lleguen a acuerdos favorables para el gremio.



Hasta las 10:00 de este lunes, la paralización continuaba y a las afueras de la Corte Provincial de Justicia los taxistas sostenían carteles en rechazo a la medida de apelación. Mientras un cerco policial custodiaba la puerta de esa entidad. “Si se permite que una compañía sin tener todos los documentos empiece a circular, entonces se van a seguir creando compañías y vamos a tener serios problemas de sobrepoblación”, aseguró el conductor Félix Rodríguez.



La paralización de unos 2 000 vehículos ha sido pacífica y no ha interferido en el tránsito vehicular debido a que no se han cerrado calles. Sin embargo, los usuarios de taxis señalaron que han tenido dificultades para trasladarse hasta sus trabajos o instituciones educativas. “Se me complicó toda la mañana porque no conseguía taxi para llevar a mi hija al colegio y luego para llegar a mi trabajo”, señaló María Salazar.