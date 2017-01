Tres taxis eléctricos ya circulan en Loja

Loja es la primera ciudad ecuatoriana donde circulan taxis eléctricos. En octubre pasado, el Municipio aprobó 50 cupos exclusivos para este tipo de vehículos. Tres unidades ya están operando y otras 10 lo harán durante este mes.

El plan piloto lleva un año de implementación y se creó para abrir fuentes de empleo para migrantes lojanos que retornaron. Otros objetivos son enmarcarse en el cambio de la matriz energética que impulsa el Gobierno y mejorar la calidad del aire en la capital lojana.



Para evitar el pago de más de USD 20 000 por una línea en las empresas existentes, los propietarios de los taxis eléctricos se agruparon entre ellos, pero trabajarán con las mismas tarifas del servicio convencional.



De acuerdo con la ordenanza aprobada, los dueños no podrán traspasar sus puestos por un período de 10 años. Además, se estableció que de forma progresiva los taxis que utilizan combustible y que terminen su vida útil de 10 años deberán ser reemplazados por las unidades eléctricas.



Para el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, esta norma va acorde con una ciudad de vocación cultural, ecológica y ambiental, “que ha obtenido reconocimientos internacionales por clasificar y reciclar la basura...”.



Para ingresar al proyecto de taxis eléctricos calificaron 184 personas y los 50 cupos se entregaron mediante un sorteo público. 39 son emigrantes, dos personas tienen capacidades especiales y nueve son ciudadanos en general.



Las unidades debían operar hasta el 31 de diciembre, pero se amplió el plazo hasta el 31 de marzo próximo.



Los beneficiarios que aún no tienen las unidades están buscando financiamiento o esperan que los vehículos de la marca china BYD lleguen en marzo próximo. En cambio, el concesionario KIA ya vendió 13 autos homologados que pueden circular hasta 200 kilómetros sin recargar energía.

En caso de que los taxistas no cumplan con este nuevo plazo, los cupos pasarán a otros aspirantes, señala Castillo.



El chofer Richard Macas espera que en este tiempo la Corporación Financiera Nacional apruebe su crédito para comprar su vehículo.



El costo de un taxi eléctrico KIA (marca coreana) asciende a USD 35 676 y el de BYD cuesta unos 1 000 menos. Ambas opciones tienen garantías y repuestos en el Ecuador.



KIA tienen una batería de 25 kilovatios/hora que da una autonomía de hasta 200 kilómetros, con cargadores para energía de 110 y 220 voltios. Con el primer voltaje la batería se carga en 11 horas y con el segundo en cinco horas, en los hogares. El tiempo de vida útil de la batería es de siete años y cuesta unos USD 10 000.



Los automotores de la marca china tienen condiciones similares.



La autonomía, el costo de la batería y la competencia del servicio en la ciudad por la saturación de taxis son los temas que preocupan a algunos adjudicatarios como Johnny Plaza. Él labora como chofer de un taxi y contó que en promedio obtiene USD 30 diarios por 10 horas de trabajo.



Plaza resultó favorecido, pero está indeciso en adquirir el vehículo porque teme que su inversión no sea rentable y pueda quedarse endeudado. Según él, para que el negocio sea rentable el vehículo debe trabajar más de 16 horas al día.



De acuerdo con sus cálculos, con la autonomía del taxi eléctrico no podrá trabajar en dos jornadas porque debe cargar la batería. Para salir de sus dudas, pedirá un vehículo para hacer una prueba.



Pero José Mosquera, jefe de Motricentro KIA en Loja, asegura que sí es rentable porque el consumo diario de energía eléctrica es de USD 2 y no necesita de aceites. “Eso reduce el costo de operaciones”. El mantenimiento se debe efectuarse cada 15 000 kilómetros para chequear discos, frenos…



Según Mosquera, es un automotor amigable con el ambiente. “Los asientos son de material reciclado”.



Dentro de la regeneración urbana, el Municipio prevé construir cuatro electrolineras en puntos estratégicos de la ciudad . Con este sistema los vehículos podrán cargar la batería en 20 minutos.



El lojano Bolívar Loján considera que si bien el proyecto tiene una orientación ecológica que beneficiará a la ciudad, el costo social es alto porque existe saturación del servicio. Él ha realizado estudios sobre la ocupación de taxis y asegura que de cada 20 unidades que circulan por una calle durante un día, 17 pasan vacíos.



Loja tiene más de 30 000 vehículos, de los cuales 1 500 son taxis. La mayoría circula en las 170 hectáreas del centro y en horas pico, lo que genera congestionamiento.



En contexto



USD 1,7 millones será la inversión en los 50 taxis eléctricos. El Municipio de Loja aprobó una ordenanza para la operación de estas unidades y generar trabajo para los migrantes que retornaron. Hay 16 conductores que desistieron de sus cupos en el proyecto.