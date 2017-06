Tasa por recolección de basura sigue a cargo de siete eléctricas

La recaudación de la tasa por la recolección de basura seguirá en manos de las empresas eléctricas en Ibarra, Santo Domingo, Cuenca, Machala y Ambato, Manta y Quito.

Los municipios considerados grandes aún no definen un mecanismo de cobro, pese a que el miércoles 31 de mayo de 2017 finalizó el plazo. Guayaquil y Riobamba son la excepción, ya que recaudan la tasa en la planilla de agua potable.

La Agencia de Regulación y Control de la Electricidad definió hasta el 31 de mayo para que las eléctricas dejaran de recaudar el valor de la tasa por recolección de basura. Los demás cabildos deberán hacerlo hasta diciembre.



La Empresa Municipal de Aseo de Cuenca maneja dos alternativas. La primera es insistir en una ampliación del convenio con la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. “Es el mejor mecanismo, es el más idóneo”, dice la gerenta de esa Empresa, Andrea Arteaga.



La segunda estrategia es avanzar en la implementación de su sistema informático de facturación para recaudar através de las empresas municipales y entidades financieras. Pero primero debe aprobarse una ordenanza, en segundo debate. Arteaga espera que se defina en este mes. Cada año, la EMAC recibe más de USD 17 millones.



En Ibarra, el Cabildo y la Empresa Regional del Norte (Emelnorte) mantienen un convenio que estará vigente hasta diciembre, explica Diego Villalba, gerente de la Empresa Pública de Vivienda, Residuos Sólidos, Materiales Áridos y Pétreos.



Señala que se barajan alternativas. Por ejemplo, ampliar el acuerdo o que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado asuma la recaudación. Ibarra recauda un millón de dólares, pero el costo del servicio de recolección demanda 2,6 millones. El Municipio subsidia un 63,5%, según el técnico.



En Santo Domingo, la tasa seguirá a cargo de la CNEL hasta septiembre. El Municipio firmó el año pasado un convenio con la CNEL.



Según Rodrigo Montenegro, director de Saneamiento y Gestión Ambiental del Municipio, por el momento la CNEL es la mejor alternativa, ya que el catastro de usuarios es el más eficiente. Esa empresa cuenta con 147 680 usuarios registrados.



La otra opción sería la Empresa Municipal de Agua Potable, pero este servicio llega a 70 000 usuarios. “Por eso hicimos el convenio. No podemos bajar la recaudación, porque tenemos un déficit de USD 5 millones, que debe cubrir el Municipio”.



En Machala, la Empresa Pública Municipal de Aseo llegó a un acuerdo con la CNEL. Su director Ricardo Correa explica que así se mantendrá hasta fin de año, mientras esperan los resultados de una consultoría que determine nuevos métodos de cobranza.



Una de las alternativas que analizan es que lo haga la Empresa Municipal de Agua Potable. Otra opción es el cobro directo en ventanillas municipales y la tercera propuesta es recaudar por medio de un tercero, que podría ser una empresa particular.

Machala tiene 90 000 abonados de consumo eléctrico. La recolección mensual por tasa de aseo fluctúa entre USD 430 000 y 480 000.



En Ambato, la Empresa Eléctrica local cobra la tasa, mientras el Municipio busca otros mecanismos. En la Comisión de Higiene del Concejo Cantonal se elabora un proyecto de ordenanza para la cobranza.



Aracelly Pérez, presidenta de la Comisión, explica que hay dos alternativas. La una es que la Empresa Pública Municipal de Gestión Integral de Desechos Sólidos se haga cargo.



La otra es insistir en un nuevo convenio con la Empresa Eléctrica Ambato. Su gerente Jaime Astudillo mencionó que el cobro continuará a su cargo. “Oficialmente no tengo nada sobre el tema, no se conoce si continuaremos con ese cobro”.



En contexto

En enero del 2015 se reformó la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que determinó que la recaudación de la tasa por la recolección de la basura pasara a manos de los municipios. Ellos deben buscar formas de cobro.