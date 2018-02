50 000 usuarios tienen tarjeta prepago para el transporte urbano de Cuenca

50 000 tarjetas Movilízate entregó la Cámara de Transporte de Cuenca en esta primera etapa del proceso de socialización para la implementación de este medio de pago. A partir del 1 de abril del 2018, los usuarios del transporte urbano solo podrán cancelar el pasaje con la tarjeta prepago.

Desde el 2007, cuando este gremio implementó el Sistema Integrado de Recaudo, los usuarios pagan el pasaje con monedas o tarjeta electrónica. Pero, en mayo del 2017 y por exigencia de los transportistas, el Concejo Cantonal aprobó la ordenanza que establece el uso exclusivo de la tarjeta electrónica.



Desde entonces, la Cámara de Transporte invirtió USD 1,5 en el desarrollo del software y la adquisición de 200 000 chips con empresas de Alemania y Brasil, explicó su presidente, Leonardo Albarracín. Es una tarjeta, similar a la de débito, que almacenan toda la información en el microchip alojado en la misma.



En diciembre pasado se inició el proceso de transición para el uso exclusivo de la tarjeta inteligente denominada Movilízate, y se extenderá hasta el 30 de marzo del 2018. Las tarjetas pueden ser personalizadas para estudiantes, personas con capacidades especiales, turistas y usuarios en general; y se diferencian por su color.



De acuerdo con los datos de la Empresa de Movilidad (Emov) del Municipio de Cuenca hasta este 19 de febrero del 2018 se entregaron 10 400 tarjetas gratuitas para estudiantes y 8 400 de atención prioritaria, que pagan medio pasaje. A parte

30 200 de tarifa normal y 1 000 de turistas.



Adrián Castro, gerente de la EMOV, dijo que hicieron campañas masivas de entrega en los mercados, centros educativos, parques, oficinas de la Sociedad de No Videntes de Azuay… Además, unidades móviles recorrieron los barrios y parroquias.



También hay puntos fijos para adquirir la tarjeta en las terminales de transferencia de El Arenal y Terminal Terrestre, oficinas del consorcio del Sistema Integrado de Recaudo, la cadena de farmacias municipales Farmasol y el portal de la EDEC.



Las personas con capacidades especiales pueden solicitar la entrega a domicilio llamando al número 157 o 1800-Urbano. En esta etapa, para esta población y las personas de la tercera edad, la emisión de la tarjeta personalizada no tiene costo.



Para el resto de usuarios cuesta USD 1,75 y de allí puede recargarla con el valor que desee. Para esto se implementaron 240 puntos de recarga en tiendas y almacenes. En caso de no contar con saldo, los usuarios cuentan con dos pasajes de emergencia, cuyos valores se descuentan en la nueva recarga.



Desde este martes 20 de febrero empezó la segunda etapa del proceso de socialización que incluye -a más de jornadas de entrega de tarjetas en las instituciones de gran afluencia de personas- campañas informativas a través de los medios de comunicación y hojas volantes.